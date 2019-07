För två år sen blev Åby Ridklubb svenska mästare i laghoppning under Falsterbo Horse Show. Nu ska laget under Gabriella Mannersons ledning försöka upprepa bedriften från 2017.

– Jag är supertaggad. Alla i laget vill vinna och vi kommer gå all in, säger Mannerson som själv var med i det lag som vann för två år sen.

Det blir en annan skepnad på laget än det som kvalificerade sig till finalen via Strömsholmsdagarna tidigt i juni. Cornelia Rylen och hästen Rasputin får kliva åt sidan för Sissela Smith som kommer att använda sig av båda hästarna Casemiro CC och Dior CC.

– Det har varit en svår laguttagning. Mycket handlar om dagsform men också om vilka som är bäst lämpade för uppgiften. Alla vill vara med så det är tuffa beslut att ta, säger Mannerson.

Falsterbo Horse Show är lite av en högtid inom svensk ridsport och äger rum mellan datumen 6 och 14 juli. Åby ridklubb kliver in i tävlingarna 7 juli – under söndagen alltså.

Utöver Sissela Smith ingår Marcus Westergren med hästen Faya Sao Miguel, Siri Swärd med Icaro Di Magico samt Andrea Falk som rider med All i got is you, i Åby-truppen.