1) Malmö FF

Viktigaste nyförvärvet: Jo Inge Berget (New York City)

Tyngsta förlusten: Jens Fjellström, analytiker (scout för Danmark).

Nyckelspelare: Fouad Bachirou.

Kommentar: Tråkigt och för uppenbart att ha giganten som etta? Kanske. Men kolla på laget och syna den här truppen. Den slår allt allsvenskan sett tidigare. MFF har lärt sig av den urusla våren 2018 och kommer inte göra samma misstag eller gå i samma fällor. Det framgångsrika Europaspelet har knappast missgynnat Uwe Röslers mannar och lägg till att MFF fått behålla samtliga nyckelspelare så förstår ni att det här är laget att slå och se upp.

2) Djurgårdens IF

Viktigaste nyförvärvet: Mohamed Buya Turay (Sint-Truiden)

Tyngsta förlusten: Kerim Mrabti (Birmingham City)

Kommentar: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjort mycket med lite i Sirius. Med fördelaktigare förutsättningar kommer den här perfekt synkroniserade coachduon leda ett underskattat Djurgården till en topplacering. Spännande nyförvärv i Ajdarevic och Buya Turay. Nio kryss i fjol. I år kommer de matcherna tippa över till trepoängare. Erik Berg, Astrit Ajdarevic, Mohamed Buya Turay och Jacob Une Larsson. Järnkaminerna har ett riktigt intressant lagbygge.

3) BK Häcken

Viktigaste nyförvärvet: Kwame Kizito (Al-Ittihad Club, Ghana)

Tyngsta förlusten:

Kommentar: Ingen kommer vara bekväm att möta den offensiva maskinen från Hisingen. Flest mål i allsvenskan 2018 (58) och en stekhet Paulinho som stänkte in 20 mål. Häcken har konserverat formen de jobbade upp under hösten och sett lika vassa ut i vinter. Ingen tillfällighet att de är framme i cupfinal. Fotbollsfilosof Alm har varit nära med AIK ett par gånger. Han kommer vara nära nu med men får nöja sig där.

4) AIK

Viktigaste nyförvärvet: Chinedu Obasi (IF Elfsborg)

Tyngsta förlusten: Kristoffer Olsson (Krasnodar)

Kommentar: Försvarsmaktens tapp de senaste säsongerna skojar du inte bort. Jesper Nyholm, Nils-Eric Johansson och Robin Jansson. ”Gnagets” DNA med en ramstark defensiv blir svår att upprätthålla. Henok Goitom fyller 34 i september, är fortfarande en av seriens smartaste men utan Kristoffer Olsson kommer AIK inte vara samma hot. Det blir ett med Solna-ögon mått mätt mellanår för de regerande mästarna.

5) Hammarby IF

Viktigaste nyförvärvet: Alexander Kacaniklic (FC Nantes)

Tyngsta förlusten: Björn Paulsen (FC Ingolstadt)

Kommentar: Det är inga dussinlirare som packat väskan och dragit. Paulsen, Borges och Bakircioglu lämnar alla djupa hål efter sig men Stefan Billborn är rätt man att styra ”Bajen” och gör det med en ny topp fem-placering som resultat. Kommer inte tappa många poäng i kitteln på Tele2. Tvättar Hammarby bort de patenterade dipparna så har de en fin säsong framför sig. David Fällman är en av allsvenskans mest underskattade spelare. En riktigt bra och viktig back.

6) IFK Norrköping

Viktigaste nyförvärvet: Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig)

Tyngsta tappet: Andreas Johansson (Halmstad BK)

Kommentar: I höst kan det bli dumstruten på men känslan är att det blir ett IFK-år som inte kommer leva upp till de högt ställda förväntningarna. Jens Gustafsson har seriens mest spännande lag – framåt. Nästintill ett överflöd av forwardsalternativ och det saknas inte möjligheter att laborera med klass på mitten heller. Men, det är fortfarande ett starkt men, hur står sig backbesättningen mot ambitionen att knipa hem Lennart Johansson? Återstår att se. Det handlar inte nödvändigtvis om att ersätta Andreas Johansson – det går inte – utan bristen på den självklara ledaren som är synonymt med en väl fungerande defensiv. Vi ska inte heller glömma sommarfönstret. Hur ansatt blir Kamraterna den här sommaren?

7) Helsingborgs IF

Viktigaste nyförvärvet: Alexander Farnerud (klubblös)

Tyngsta tappet: Darijan Bojanic (Hammarby)

Kommentar: Välkomna tillbaka, HIF. Ett uppfräschat Olympia, en fin historia och Andreas Granqvist i laget. Det är inte den vanliga nykomlingen som åter äntrar finrummet. Pär Hansson, Alexander Farnerud, Rasmus Jönsson och lanslagskaptenen. På pappret ska HIF vara ett lag med god marginal till botten men håller farbröderna? Lyckas de parera skador? Per-Ola Ljung är ingen solstråle men tränaren får resultat. HIF har inte förlorat på försäsongen vad det nu är värt. För allsvenskan är det dock värt att stoltheten från Sundets Pärla är tillbaka.

8) IF Elfsborg

Viktigaste nyförvärvet: Pawel Cibicki (Leeds United)

Tyngsta tappet: Chinedu Obasi (AIK)

Kommentar: Jimmy Thelin fick behålla jobbet trots ett makabert dåligt fjolår. Boråslaget mäktade inte med ett mål i snitt och skrapade ihop 30 poäng, bara fyra poäng ned till kvalplats. Till råga på allt: Det ekonomiska resultatet visade 15 miljoner back. Det kan bara bli bättre. Det måste bli bättre och det har Elfsborg insett med fina förstärkningar i Pawel Cibicki och Jonathan Levi. Båda lån Leeds respektive Rosenborg men nyckelperson nummer ett är målvakten Kevin Sthur Ellegaard som blev mästare med Elfsborg redan 2012 och är den fasta punkten i operation upprättelse.

9) Östersunds FK

Viktigaste nyförvärvet: Ravel Morrison (SS Lazio)

Tyngsta tappet: Dennis Widgren (Hammarby)

Kommentar: Det spelas fortfarande allsvensk fotboll i norr om du tvivlade efter den ekonomiska skandal-soppan. Det skulle vara märkligt om allt negativt runt ÖFK inte påverkat spelarna och laget. ÖFK är inte samma vassa lag, de kommer inte att vara samma svårslagna enhet men landar på en trygg plats i ingenmansland. Dino Islamovic är alltid sevärd.

10) AFC Eskilstuna

Viktigaste nyförvärvet:

Tyngsta tappet: Ajram Ajeti (Afjet Afyonspor)

Kommentar: Ingen kommer att kliva in med en falsk tro att det kommer vara enkla poäng att hämta mot AFC. Var ruskigt svåra att få hål på när de studsade tillbaka till allsvenskan på BP:s bekostnad i kvalet. Har fortsatt på samma bana med att ta sig hela vägen till cupfinal och skickat ut IFK Norrköping, Halmstad och AIK. Respekt! Norrköpingskillen Ermin Kojic har en startplats i ett lag som älskar att överraska och är specialister på att inte bjuda på någonting. Se upp för ”Tuna”.

11) Kalmar FF

Viktigaste nyförvärvet: Moestafa El Kabir (Ankaragucu)

Tyngsta tappet: Tobias Eriksson (GIF Sundsvall)

Kommentar: Två lag, BP och Trelleborg, gjorde färre mål än KFF. Hur får man fart på offensiven? Jo, man plockar in Moestafa El Kabir som gjort just det innan i bland annat Häcken men det var inte direkt en slimmad anfallare som klev in på Guldfågeln. Magnus Pehrsson har inget jättespännande material att jobba med men väl två Elmbröder i huvudroller. Viktor och Rasmus räcker dock inte för en mer framskjuten placering.

12) GIF Sundsvall

Viktigaste nyförvärvet: Pa Konate (SPAL)

Tyngsta tappet: Jonathan Morsay (IK Brage)

Kommentar: Som laget charmade oss. Som David Batanero stal uppmärksamheten och som Linus Hallenius spelade. Sundsvall visade väldigt höga toppar och tryckte ned alla förhandstips i halsen på de som räknade ut laget (jag var en av dom). Svårt att se hur succén skulle upprepa sig. Svårt att se Hallenius (18 mål) vara ett lika poängproducerande lok.

13) Örebro SK

Viktigaste nyförvärvet: Martin Broberg (Odds BK)

Tyngsta tappet: Nahir Besara (Al Feiha)

Kommentar: Mellanmjölks-år 2018. Att Nahir Besara och Kennedy Igboananike flytt Närke gynnar knappast sympatiske Axel Kjälls lag som känns otroligt svårt att identifiera. Såg lovande ut i inledningen av allsvenskan förra våren men hamnade i ett ganska ointressant tabelläge och som mer handlade om att spela av säsongen.

14) IFK Göteborg

Viktigaste nyförvärvet: Sebastian Eriksson (Panetolikos)

Tyngsta tappet: Emil Salomonsson (Sanfrecce Hiroshima)

Kommentar: Byta jobb med Poya Asbaghi? Nej, tack. Kan inte hitta någonting tillräckligt övertygande att Blåvitt kommer göra en bättre säsong. En fara att ha en övertro att hemvändande Sebastian Eriksson innebär ett par pinnhål upp i slutttabellen. Han är nyttigare som person än spelare. Det blir kval!

15) IK Sirius

Viktigaste nyförvärvet: Kebba Ceesay (Dalkurd)

Tyngsta tappet: Johan Eiswohld (Klubblös)

Kommentar: Nya tränaren Henrik Rydström är färgstarkare än materialet Uppsala-laget kommer till spel med på planen. Det blir ett jobbigt år för Sirius som räddades till stor del av att Robert Åhman Persson vände hem under sommaren. Jesper Arvidsson är seriens mest underskattade spelare men han och "RÅP" klarar inte att lyfta Sirius till nytt kontrakt. Värvningen av John Alvbåge i mål kostar Lukas Nilsson, Sylvias ex-keeper, förstaplatsen. Alvbåge kan rädda bollar han inte ska ta och släppa in de han ska rädda.

16) Falkenbergs FF

Viktigaste nyförvärvet: John Chibuike (FC Irtysh Pavlodar)

Tyngsta tappet: Enock Kwakwa (Jönköpings Södra)

Kommentar: Straffspark att tippa en returbiljett för nykomlingen men FFF kommer ha svårigheter att anpassa sig den här gången också. BP och Dalkurd var uppe och vände. Hans Eklunds känns inte bättre än fjolårets avstigningslag.