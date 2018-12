– Jag bara skrek rakt ut, säger den 27-årige Linköpingskillen till Sporten, kort efter dramatiken på Mantorptravet.

Lördagens V75-tävlingar på östgötabanan kryddades med en så kallad "Jackpot", och det fanns med andra ord många extramiljoner i potten.

Den rätta raden blev mycket svårfunnen och till slut var det bara 20 system som klarade av den rätta raden och fick sju rätt med tillhörande miljonutdelning.

Två av de rätta systemen var inlämnade på Mantorptravet och vinnarna satt och jublade bara 20-talet meter ifrån varandra på banans travrestaurang.

Och bakom den ena vinnarraden doldes dessutom en helt galen historia.

Den 27-årige Linköpingskillen som lämnade in raden via sin mobiltelefon tryckte nämligen in "fel" häst på sin kupong och lämnade in raden för dryga 1 300 kronor utan att lägga märke till misstaget.

Det tänkta singelstrecket i V75-6, nummer åtta, favoriten Man At Work, blev till nummer nio på kupongen, den på förhand helt chanslöse 52-odddsaren Secret Mission med Peter Untersteiner i sulkyn.

"Feltryckningen" uppdagades strax innan tävlingarna skulle börja.

– Först blev jag såklart lite uppgiven, det var ju klantigt gjort av mig. Min kompis tyckte också synd om mig så han köpte in sig på hälften av systemet.

Övriga i sällskapet valde dock att avstå när kupongen innehöll ett på förhand chanslöst singelstreck ...

Den 27-årige Linköpingskillen, som för tillfället vill vara anonym, och hans kompis såg sedan hur häst efter häst gick in på kupongen och efter fem avdelningar hade man alla fem rätt. Dock – då var det dags för den chanslösa "spiken" att göra entré, Secret Mission. Hästen som man egentligen inte trodde på och som bara hade hamnat på kupongen tack vare slarv.

Ni anar ju hur det gick. Secret Mission, som bara var streckad på en procent av kupongerna, skrällvann och plötsligt hade Linköpingskillarna chansen att ta hem sjuan och dessutom få riktigt bra betalt.

I sista avdelningen hade systemet också ett singelstreck, Pastor Power, som var en av de mer betrodda hästarna i loppet. Johan Untersteiner satt i sulkyn och började med att köra en rejäl startgalopp innan den otroliga upphämtningen började, och som slutade med seger – och sju rätt för Linköpingskillarna.

Vilt jubel vid bordet. Förstås.

Fel blev till slut rätt och en spänd väntan på utdelningen.

Slutfacit för de två Linköpingskillarna blev nästan 2,5 miljoner kronor att dela på.

– Först kändes det ju lite sådär när hästen galopperade där i det sista loppet, men jag trodde ändå på chans hela tiden och när den gick i mål ... ja, då bara skrek jag. Men jag tror nästan att alla runt omkring var ännu gladare. Man var väl i chock, eller är i chock, kanske jag ska säga.

– Har du något förslag? Äsch, det gäller att ha fötterna på jorden. Just nu står vi på Mantorp station och väntar på pendeln, det är svinkallt.

Roger Elebring, bankoordinator på Mantorptravet, gläds med vinnarna och säger:

– En otrolig solskenshistoria. Helt otrolig.