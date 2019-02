IFK Norrköping – Mattersburg 4–1 (1–1)

1–0 (23) Jordan Larsson, 1–1 (44) Alois Höller. 2–1 (47) Jordan Larsson. 3–1 (81) Simon Skrabb. 4–1 (83) Simon Skrabb.

Varning, IFK: Johannes Vall.

David Mitov Nilsson – Henrik Castegren, Kasper Larsen, Filip Dagerstål – Erik Lindell, Manasse Kusu (ut 62, in Alexander Jakobsen), Alexander Fransson, Sead Haksabanovic (ut 75, in Lars Krogh Gerson), Johannes Vall – Jordan Larsson (ut 62, in Simon Skrabb), Kalle Holmberg.

Bänken: Isak Pettersson (mv), Oliver Stefansson, Lars Krogh Gerson, Alfons Sampstead, Ian Smith, Sebastian Dettermanm, Isak Bergmann Johannesson, Pontus Almqvist, Andreas Blomqvist, Alexander Jakobsen, Simon Skrabb.