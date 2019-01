LÄS MER: Skyttekungen om skadan, målformen och framtiden

Enligt tidningen har den grekiska ligasexan lagt ett bud på IFK-anfallaren som fyller 26 år i mars månad.

Även Fotbollskanalen skriver om det grekiska intresset och sajten uppger att budet till Norrköping är på drygt sex miljoner kronor.

Kalles kontrakt med "Peking" går ut efter den här säsongen, något som kan tala för att klubben faktiskt kan tänka sig en försäljning. Dessutom har den allsvenska tvåan redan hunnit förstärka med offensiva pjäser som Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig) och SeadHaksabanovic (West Ham).

Efter det succéartade 2017 inledde Holmberg förra säsongen lite svajigt, men under hösten hittade han formen och prickade in de flesta av sina nio mål (och sex framspelningar). IFK var med i guldstriden in i det sista.

Tidigare i vinter fick han för andra året i rad följa med svenska landslaget på januariturnén till Asien där han spelade från start i förlustmatchen mot Finland (0–1).

Aris är den ena av de två stora klubbarna från Grekland andra stad. Den andra är Iraklis, där förre IFK-tränaren Mats Jingblad verkade 2004.

Aris Thessaloniki har dock haft en del svenska inslag som NjoguDembaTyrén, Ulf Eriksson och Magnus Källander.

Expressen skriver att man varit i kontakt med IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson som valt att inte kommentera uppgifterna om Kalle Holmberg.