Iwung: Hjärnsläppen – hans största problem

Dolphins utan avstängde Jocke Kjellbom, utan fotskadade Tim Schüberg.

Mot serieledarna.

Förvirrat, tveksamt och tvivel?

Tendensen kanske fanns, i något moment. Men Adnan Chuk hade i alla fall präntat in att Dolphins skulle sälja sig dyrt. För efter ett par darrande straffmissar, visade Dolphins något helt annat. Södertälje måste spelat hem segern i bussen?

De vaknade, men då hade Tyler Flack, dunkat in Edvins Starks passningar i tunga alley oops. Antons Saks sköt treor, plockade returer. Shakir Smith kroppsfintade upp grönklädda spelare på läktaren.

Efter första perioden stod det 26–10.

I halvtid 53–21.

24–13 i returer. Bara ett av nio trepoängsförsök hamnade i Dolphins korg före halvtidssignalen.

Enda förstärkningen var veteranen Johnell Smith som gjorde comeback med familjen på läktaren.

– Jag var bara glad att få dra på mig linnet, skönt att vara tillbaka. Jag är inte direkt nöjd med min egen match, jag kan bättre. Men det är som coachen säger. De som vinner är de som kan gå ut och tävla, oavsett skador, sjukdomar eller motgångar. Vi visste att om vi höll ihop och spelade försvar skulle vi ha en chans, sa Johnell med ett leende och dottern runt benen på parkettgolvet.

Det blev ännu glesare på Dolphins bänk.

Centern Jonathan Dubas krokades upp i tredje perioden. Hemmalaget behövde knappast minskad personal i det läget, då Andreas Person redan var helt borta från bänken efter 12 effektiva spelminuter i matchen efter baklårsproblem.

Dessutom åkte Shakir Smith på sin andra osportsliga foul i slutet av tredje perioden. Det blev allt tunnare med folk på Dolphinsbänken.

Men då hade Ludvig Degernäs på Södertäljebänken redan kastat in handduken och skickat ut de mindre belastade spelarna.

– Vi får se imorgon ur det är med Dubas, likadant med Person efter att de fått en grundlig undersökning, sa coach Adnan Chuk som mörkade Tim Schübergs fotskada för att kunna behålla den taktiska fördelen så nära uppkast som möjligt.

– Grabbarna visar en fantastisk karaktär efter all den här skiten som varit. Jag är fantastisk stolt över laget. De som går in och spelar och gör det till hundra procent efter den här situationen. De får nog hitta på fler saker än det här för att skada oss. De får sluta stänga av spelare under utredning. Men självklart måste vi bli friska för att utvecklas som lag. Det som varit vår styrka är vår bredd, men tunnades ut idag. Vi spelade kontrollerat och smart trots den extrema situation vi hamnat i.

– Vi vet att Köping är dockor i det här spelet som används av ett större lag. Det räcker för oss. Fult spelat.