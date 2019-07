”Vi ska gå all in”, sa lagledaren Gabriella Mannerson inför SM–finalen i Falsterbo under söndagen. Och det gjorde Åby Ridklubb också. Efter första omgången var man i ledning lagtävlingen under Falsterbo Horse Show – med fjolårsmästarna Österlens Ridklubb i bakhasorna.

– Vi gör det otroligt bra i första omgången. Då kände vi verkligen att det kanske kan bli guld igen, sa Mannerson som själv var med och red hem SM-guldet 2017.

Men där någonstans, inför andra omgången, började den ditills nära in på helt prickfria söndagen skaka litegrann.

Efter att mer eller mindre samtliga Åby-ryttare var felfria i första omgången började felen komma i andra omgången. Det kostade Åby RK guldet och man fick istället nöja sig med bronset.

– Det gäller att ha marginalerna med sig. I många fall är vi knappt på hindrena men ändå faller de. Samtidigt som ryttare i andra lag hade lite mer flyt med sig, sa Mannerson.

– Vi är jättenöjda ändå. Men samtidigt känns det såklart lite bittert när vi ändå ledde efter första. Vi känner att vi både vann och förlorade.

Åby RKs lag bestod av Marcus Westergren som tävlade med Faya Sao Miguel. Siri Swärd med Icaro Di Magico, Andrea Falk med All i got is you samt Sissela Smtih som red Casemiro CC och Dior CC.

Före sig hade Åby Ridklubb både Strömsholms Ridsportförening som knep silvret och Österlens Ridklubb som fick kliva högst upp på pallen. Därmed försvarade skåningarna sitt guld från i fjol.