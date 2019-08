När första perioden tog slut stod det 2–0 på tavlan, till Västerviks favör. Detta var ett något ologiskt resultat sett till hur det såg ut på isen. Hästen började klart bättre och borde nog haft en ledning när Christopher Fish fick matchstraff, redan efter sex minuter. Han gick för hårt åt VIK:s debuterande back Adam Plant som for in i sargen. Hästen klarade av det fem minuter långa numerära underläget men strax därefter klev VIK:s specielle målskytt Peter Kriger in i handlingarna och skickade in matchens första mål, framspelad av Erik Nyström.

Hästen höjde sig igen och hade bud på kvittering – då small det åt andra hållet. I ett flygande anfall prickade Ken Jäger luckan mellan Oscar Masiellos arm och kropp.

Målmässigt var läget oförändrat 40 spelminuter senare. Återigen var det Hästen som tryckte på allra mest men varken friläge (Patrick Blomberg) eller direktskott (Jesper Samuelsson) kunde överlista en rapp Samuel Ward i VIK-målet. Bästa hemmaläget skaffade sig Adrian Elefalk som fick ner Masiello men backhandlyftningen blev för låg.

Den tredje perioden blev av det grinigare slaget. Spelet jämnades ut mellan lagen och det var tjafs under och mellan spelsekvenserna. Hästen-spelarna verkade frustrerade över att man, trots flera bra chanser, inte fick hål på Ward. Det skulle krävas ett numerärt underläge, ja du läste rätt, för att Hästen skulle reducera. Omarkerad i slotten pricksköt Anton Johansson in 2–1-pucken halvvägs in i akten. Och mindre än en minut senare, i samma boxplay, kunde och kanske borde det ha varit utjämnat. Då snodde av Hästens bästa spelare för kvällen, István Bartalis, pucken av en VIK-back på blålinjen men Ward stoppade friläget. Hästens kvitteringsjakt kom av sig efter 14:10 då Marcus Eriksson, oprovocerat, slog klubban ur händerna på VIK:s Erik Aterius. Femtio sekunder senare fick Eriksson sällskap av Elgestål på botbänken. Hästen dödade utvisningarna och efter 18:17 fick man själva chansen att avsluta matchen i power play. Några fler mål blev det dock inte utan Västervik höll undan och vann med 2–1.