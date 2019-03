LÄS MER: Hellgren mållös utan power play

Det är drygt en och en halv vecka sen Sune Bergman efterträdde Leif Strömberg som Vita Hästens tränare. Efter ett år utan ishockey kastas 66-årige "Kung Sune" in i hetluften. Torsdagskvällens hemmamatch mot Hudiksvall inleder kvalserien där Vita Hästen ska försöka rädda det allsvenska kontraktet.

– Visst är det kort tid men inte så mycket att göra åt det, utan göra det bästa av situationen. Vi jobbade på bra förra veckan, senaste dagarna har varit lite mer finslipning. Träningen nu ägnade vi oss i stort åt power play, i en kvalserie kommer power play och box play bli väldigt viktigt. Bra då om man vet vad man ska göra, säger Sune i sitt tränarrum i Himmelstalundshallen.

Målskyttet har varit det stora problemet under säsongen, vilket Sune nickar instämmande åt.

– Det gäller att vi kommer in på mål. Vi har puckar runt alldeles för mycket, det har jag sett på video från matcherna. Vi spelar rätt bra, jobbar hårt men ett mål på de fem senaste matcherna är ju för dåligt så vi har jobbat hårt just med att komma in på mål och ta returer, att jobba in puckarna. Svårt att vinna om man inte gör nåt mål, säger han med ett snett leende.

Han har sett matcher med alla kvallagen och vet vad som väntar.

– För division 1-lagen är det ju VM-final när de spelar mot allsvenska lagen, vi är beredda på att det blir stentufft, och jobbar utifrån de förutsättningarna. Viktigt att försöka vinna den här första matchen på hemmaplan, vi förbereder oss allt vi kan, säger Sune.

Har du hunnit få koll på alla spelare?

– Har haft samtal med alla men jag får ta hjälp av Bäcklin och "Grizzly" (assisterande tränarna Per och Fredrik) som haft dem hela säsongen. Det är alldeles för kort tid att göra förändring, utan det är mer detaljer vi jobbat på. Trots att de förlorat så pass mycket är det bra stämning i truppen, spelarna hjälper varandra så på den biten har det varit bra.

Linus Andersson är skadad och lär troligen missa hela kvalserien. August Gunnarsson och Kevin Elgestål är dock tillbaka.