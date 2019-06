Vita Hästen hade en tuff säsong både på och utanför isen. Sportsligt fick laget rädda sig kvar i hockeyallsvenskan via ett tufft kvalspel. Parallellt med det kämpade man med ekonomin och för att få ihop de pengar som krävs för att nå upp till Svenska Ishockeyförbundets krav på att ha minst två miljoner kronor i eget kapital.

En insamling startades, och inbringade 800 000 kronor. Dock en bit från de tre miljoner som klubben hade hoppats på.

På tisdag håller Vita Hästen årsmöte och nu går klubben ut på sin hemsida med hur det gångna året gått ekonomiskt inför detta.

Koncernens (föreningen HC Vita Hästen samt Vita Hästen Ishockey AB) resultat för säsongen 2018–2019 landade där på -2,7 miljoner. Intäkterna sjönk från 23,5 miljoner kronor till 21,6 miljoner.

Moderföreningen, där ungdoms- och juniorverksamheten finns, redovisar däremot ett plus på ett tusen kronor. Omsättningen där uppgår till 5,5 miljoner.

Det egna kapitalet i HC Vita Hästen uppgår nu till 1,6 miljoner kronor.

Främst är det intäkterna i Vita Hästen Ishockey AB, där A-lagsverksamheten drivs, som minskat. Det har de gjort med runt två miljoner kronor. Det handlar om sponsring och publikintäkter som inte nått upp till budget, skriver klubben vidare på sin hemsida. Även kostnaderna i bolaget har varit högre än budget. Samt högre än föregående säsong. Det beror på den längre säsongen (som också innebar ökade intäkter) men också på personalkostnader, material samt resor. Det finns också reserverade pengar för avslutade tvister med leverantörer och tidigare anställda.

Det egna kapitalet i bolaget uppgår till 875 000 kronor.

Angående det egna kapitalet i hela koncernen skriver klubben sedan så här:

"Med anledning av koncernstrukturen och förhållanden mellan moderförening och dotterbolag uppgår koncernens egna kapital till – 54 000 kronor."

Därmed uppfyller inte koncernen kravet som ishockeyförbundet ställer på ett eget kapital på två miljoner. Klubben går därmed in i ett så kallat kontrollår när man spelar i hockeyallsvenskan under det kommande året, och har utarbetat och skickat in en handlingsplan för att uppnå 2,5 miljoner i eget kapital som är kravet från förbundet till nästa år.

Det kommer då att krävas för att kunna säkra spel i hockeyallsvenskan även säsongen 2020–2021.

"Vår uppfattning är att denna handlingsplan är väl genomarbetad och absolut möjlig att genomföra. Arbetet med att avsevärt öka intäkterna i bolaget till kommande säsong är påbörjat och det finns en tydlig strategi för hur detta ska lyckas. Främst gäller det en ökning av intäkterna på den lokala sponsormarknaden där styrelse och lednings bedömning är att stora utvecklingsmöjligheter finns. Förutom detta är vår uppfattning att en starkare sportslig organisation och lag ska innebära ett bättre sportsligt resultat med utökade publikintäkter, detta är dock lågt budgeterat och beräknat i handlingsplanen för kommande säsong. Föreningen och framförallt bolaget behöver fortsatt vara restriktiva vad gäller kostnader även om en viss ökning krävs för att öka intäkterna i bolaget", skriver klubbens styrelse vidare på hemsidan.

Flera klubbar har tidigare berättat att man inte klarar licensen. Västervik gjorde det nyligen och tidigare har Pantern tagit klivet ner i hockeyettan för att senare begäras i konkurs.

Vita Hästens styrelse avslutar med att man står inför stora utmaningar men att man ändå ser positivt på framtiden.