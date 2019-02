Emil Eriksson är som laget. Han hade en tuff höst, men nu har det lossnat för Vita Hästen-forwarden som gjorde sitt femte mål i senaste segern mot Västerås.

– Mitt första mål kom strax före juluppehållet, eller om det var precis efter till och med. Jag har alltid tyckt om att spela efter jul, det är då det börjar gälla som mest. Då brukar det börja ramla in poäng också, säger Eriksson.

Du är segstartad?

– Lite för segstartad kanske. Men nu är det inget att klaga på.

En titt i statistiken visar även på Vita Hästens förvandling den här säsongen. Från att förlusterna staplades på hög till den senaste tiden där man snittar klart i nivå med ett topp-åtta-lag egentligen.

Före årskiftet snittade man 0,75 poäng per match.

Efter detsamma 1,71.

Alla siffror finns i faktarutan nedan, men det man kan säga är att det är en markant förändring.

Orsaken? Emil Eriksson kommer fram till en direkt:

– Vi har tränat mycket på att få in puckarna på mål och komma in i de områdena. Då trillar det in lite puckar och då trillar det in poäng också. Det är nog en stor anledning.

Och det är stor skillnad på hur man mår nu jämfört med när det gick tungt?

– Det är skönt, det är inte kört och vi krigar varje dag från att klara oss från kvalet. Det är lite lättare att kliva upp nu. När det gick som tyngst var det inte jätteroligt att kliva upp varje dag, men det var något man måste göra, säger Emil Eriksson.

Att avståndet upp till säker mark krympt till åtta poäng (Tingsryd och Pantern närmast över strecket) innebär att man har en liten chans inför spurten av grundserien.

Den kanske inte är jättestor men den finns.

– Jag tror vi har stor chans att vinna alla matcher vi har kvar. Vi tar det dag för dag och match för match. Något annat kan vi inte göra i ett sådant här läge. Man kommer ihåg förra året när vi själva var jagade, nu är det vi som jagar istället. Jag tror att det kan gå vägen, säger Emil Eriksson.

Du tänker inte på vad som händer sen än så länge alltså?

– Det får vi ta då, om det blir kval är det två veckor ungefär efter att vår serie är slut. Det är ingen idé att fundera på det nu.

Skulle det bli kval kan Vita Hästen hamna i en lite unik sits genom att vara ett lag som, trots att man skulle komma dit uppifrån, har en positiv trend in i kvalet.