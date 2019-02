Det var han som avgjorde med en snygg straff fram till 4–3 mot serietvåan Oskarshamn för två viktiga poäng i bottenjakten. Då hade Hästen dessutom kvitterat med tre sekunder kvar av den ordinarie tiden genom Marcus Eriksson.

Trotjänarna visade vägen.

– Jag är nöjd med att vi fick två poäng men inte med prestationen. Samtidigt förtjänade vi två poäng även om vi inte var där, konstaterade Samuelsson.

Efter fem missade straffar fick han chansen att avgöra och tog den genom att dra Christoffer Rifalk och lägga pucken i tomt mål.

– Jag plockade fram esset ur rockärmen. Kokman (Viktor) hoppade in och höll nollan och tog tre straffar där. Det var jättebra. Men vi har mer att önska. Det är superbra att vi har det, det säger massor egentligen, fortsatte "Sama".

Vad är det framför allt du inte tycker var bra från er sida?

– Jag tycker inte vi hade någon energi riktigt, jag tycker att vi var omständliga och hamnade mycket på rygg i egen zon. Det var dåliga linjer i försvarsspelet. De hade kunnat gjort två–tre mål till bara i andra perioden.

Då hade Oskarshamn tagit lednigen i mitten på första och haft bud på mer innan Christopher Fish kontrade in 1–1 i boxplay.

– Vi fick många psykologiska mål, det hade kunnat rinna iväg redan i första också, konstaterade Samuelsson.

Hästens sämsta del av matchen var efter 1–2 som föregicks av en ganska tydlig icing som domartion slog bort. Istället hittade Oskarshamn fram till fritt läge och mål.

– Där tappade vi fokus lite onödan, tyckte Samuelsson.

Det säger något att ni inte är nöja trots segern?

– Det säger något om oss och det säger något om dem. De är tunga och har bra bredd. Många duktiga spelare.

Emil Eriksson kvitterade visserligen men när Oskarshamn återigen tog ledningen och tredje perioden mest rann iväg utan några egentliga chanser för hemmalaget såg det kört ut.

Fram till bortalagets Joakim Hillding drog på sig en puckout-utvisning med 35 sekunder kvar. 32 sekunder senare skickade Marcus Eriksson in kvitteringen ur snäv vinkel.

– Han hittade brevlådan uppe i hörnet. Skickade in ett litet kuvert där. Det var oerhört skönt. Speciellt med alla poängtapp vi haft sent tidigare under säsongen. Tidigt i höstas tappade vi väldigt många sådana, fortsatte Samuelsson.

Håller du koll på tabellen?

– Alla vet exakt hur tabellen ser ut. Det vet de också. Vi tampas med Almtuna, Pantern, Tingsryd, Västervik och vilka det nu är där nere. Sju matcher kvar. Det är precis samma tänk som vi haft hela tiden, vi var 20 poäng efter ett tag. Vi vet inte hur länge vi kommer spela i vår så det gäller att skaffa sig bra vanor. Idag var det många dåliga vanor som vi måste fila bort, sa Jesper Samuelsson trots den viktiga segern.