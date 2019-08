Förra årets säsong var en av de tyngre på mycket länge för både Marcus Eriksson och Vita Hästen. Efter en lyckad kvalserie kunde dock klubbikonen och Hästen klara sig från degraderingen med en hårsmån. Nu är förberedelserna inför en ny säsong i full gång och när Sporten möter Eriksson efter tisdagens träningspass är han ärlig i sin analys av den knappa månaden som laget varit på is.

– Det känns ungefär som det brukar – inte jättebra. Men så är det ju i början. Grejerna sitter inte, erkänner han.

– Överlag. Man har ju tränat på under sommaren så det går inte att klaga på men det är något helt annat när man går på is. Det är klart att det tar tid att komma in i grejerna. Det är några tunga första veckor.

Det är precis som vanligt en hel del nytt i Vita Hästen i jämförelse med föregående säsong. Sammantaget är det en trupp som av många bedöms som spännande vilket är en inställning som Eriksson skriver under på. Han är dock sparsam med slutsatser i det här läget.

– Det känns absolut som att vi har något bra på gång. Vi har fått in lite spännande nyförvärv. En del bra namn. En sak är säker och det är att det kan i alla fall inte bli sämre än förra året.

– Jag tycker helt enkelt inte att vi var tillräckligt bra. Svårare än så är det inte. Vi var med i många matcher men i slutändan var det något som saknades. Enligt mig var vi inte tillräckligt bra.

– Nja det jag vet inte. Vi har ju bytt ut halva laget och så är det ju för en klubb i hockeyallsvenskan. Det är svårt att veta var vi står och var de andra lagen står. Det är alltid något lag som misslyckats och något lag som blommar ut. För oss finns det inget att ta med från förra året. Det är bara att dra ett streck och börja om på nytt med Tony och Niklas idéer (Zabel och Czarnecki).

– Jag tycker det känns bra. Det har varit hög fart på träningarna och vi gnuggar på riktigt bra så det är bara att fortsätta på den inslagna vägen.

Under onsdagen väntar första träningsmatchen för Vita Hästen. På andra sidan står Västervik.

– Det ska bli kul att spela match igen. Även fast det inte känns helt hundra för oss just nu. Det ska det ju inte göra heller när det är försäsong. Det blir spännande att se var vi står och hur vi följer det vi sagt när det kommer till försvarsspel och styrspel. Det är ett minitest i en lång resa som kommer vara hela säsongen, avslutar Eriksson.