Hjärnskakningar och smällar mot huvudet har blivit ett allt större problem inom ishockeyn. Exemplen på spelare som drabbats av hjärnskador under och efter karriären är många, bland annat inom Vita Hästen där flera tvingats avsluta sin aktiva karriär betydligt tidigare än planerat.

Luleå var först med nya interna regler i hela föreningen, där "kredden" för tacklingar ska bort. Linköpings HC har påbörjat ett liknande arbete och vid en ordförandeträff i januari beslutade övriga klubbar i Östergötland att följa efter.

– Vi jobbar med det här, respekt för våra motståndare, och medspelare, under träning och match. Det är viktigt att man tränar på att ta emot och att ge tacklingar på ett schysst sätt. Respekten för det man gör är det största i det här. Det är ledarskap som alla tränare tar med sig och berättar för sina spelare, knackar aldrig på isen om nån ligger skadad utan vid ett fint mål eller nånting. Det handlar också om träning, för att lära sig ta emot en tackling behöver man vara starkare i nacke och bål. Vi börjar träna på tacklingar långt ner i åldern, inte för att sätta in en hård smäll utan för att vinna pucken. Det kan smälla lite i sargen men det blir ingen skada så länge man uppträder på ett respektfullt sätt, säger Per Bäcklin, sport- och utvecklingsansvarig inom ungdom och junior i Vita Hästen.

Han menar att det här gemensamma arbetet i länets hockeyklubbar inte är nåt helt nytt. Det handlar mer om att få alla att tänka till runt problemet.

– Alla har anammat det här, men sen är det individer ute på isen. Om man pratar om, och tränar på de här sakerna kommer det bli bättre i framtiden. Hockeyn utvecklas och går fortare hela tiden. Spelarna i dagens hockey tränar mycket mer styrka så när man kommer upp på junior- och seniornivå är man mycket starkare så farten och styrkan i smällarna kan bli lite hårdare än förr.

– Men hjärnskakningar har funnits ganska många år. Jag tror själv att det är ett samhällsproblem, barn leker inte som man gjorde förr. Tidigare var hjälmar i mycket sämre skick, men vad jag kommer ihåg har jag bara varit med om en eller två hjärnskakningar under min aktiva tid, från pojklagsspelare till A-lag. Nu är barn inte ute och leker på samma sätt som förr, man kanske sitter hemma och tittar på tv eller spelar tv-spel så man får inte den naturliga träningen, säger Bäcklin.

LHC:s utvecklingschef och ungdomsansvarige, Johan Krantz, är nöjd med att ha övriga östgötaklubbar med sig.

– Självklart ska vi samverka i den här typen av frågor. Det handlar om respekt och det måste vi ledare ta tag i. Första steget är att det ska vara nolltolerans mot att hylla och klappa med klubborna eller sparka i sargen om någon går i isen eller körs över. Risken för skador är för stor, så det ska bort. Hur kan man ens lägga energi på sånt? Det är ett hån mot motståndarna, säger Johan Krantz.