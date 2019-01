Vita Hästen kom till Hovet med en poängsvit som imponerade. Formstarkast i hela hockeyallsvenskan på det nya året hade tänkt en del hopp om att jumbon ska kunna vända på säsongen och rädda sig kvar utan ett jobbigt kval.

AIK är i andra änden av tabellen – och också i bra form.

Det tog bara en dryg minut för hemmalaget att också spräcka nollan. Alexander Deilert skickade in en puck från blålinjen, Viktor Kokman såg inte mycket och den gick in under honom för 1–0.

Vita Hästen växte dock in mer och mer i den första perioden. Det var därför inte ologiskt när Jesper Samuelsson skickade in kvitteringen ganska snabbt. Vita Hästen fick ett powerplay, misslyckades visserligen med att göra mål i det men precis när AIK blev fulltaligt blev Samuelsson frispelad.

Viktor Kokman har varit riktigt bra i Hästens mål en längre tid, men på Hovet hade han det lite tuffare i första perioden. 2–1 från Fredric Weigel kom i och för sig via en styrning som slank in under honom på något sätt.

Inte helt enkelt.

3–1 från Oscar Nord skulle han dock definitivt ha tagit när det seglade in över axeln på honom.

AIK med en tvåmålsledning efter första perioden därmed och klart grepp – trots att Vita Hästen rent spelmässigt hade gjort det bra så långt och också skapat en hel del lägen.

Även i den andra perioden hade Vita Hästen bra kontroll på händelserna på isen. Inte minst genom att man fick flera powerplay med sig.

Problemet?

Man kunde inte utnyttja dem.

Både fem mot fyra och fem mot tre ett par gånger om resulterade inte i mer än att August Gunnarsson hade en puck på mållinjen men som stannade där under AIK-målvakten Erik Källgren.

Laget drog ner tempot för mycket i de numerära överlägena och fick inte till den spelformen.

Och då gick det som det så ofta gör. När AIK väl blev fulltaligt klev man fram och fick utdelning istället. Gary Nunn var först på en retur från Kokman och kunde skicka in 4–1 för hemmalaget som därmed var rejält i förarsätet inför den sista perioden.

I sista perioden försökte Vita Hästen kliva framåt, och visst skapade man ett och annat läge.

Men AIK stod upp bra, spelade smart och kunde ändå ganska kontrollerat hålla undan. Matchen kändes ganska avgjord relativt tidigt inför nästan 4 000 åskådare.

De flesta säkert nöjda. Inte minst när även 5–1 kom i sista perioden.

Även Vita Hästen hade en bra klack med sig som stöttade laget trots den tuffa säsongen laget haft. De fick vända hem poänglösa för första gången under 2019.

Eftersom övriga resultat gick Norrköpingslagets väg behåller man dock avståndet upp till säker mark på nio poäng.