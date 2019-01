LÄS MER: Hästens nya skadesmäll – gipsad i veckor

Vita Hästens Stockholmskedja har fallit i bitar under vintern. Henrik Rommel, Mattias Kalin och Henrik Nyberg vann TV-pucken ihop i Himmelstalundshallen 2010 och har spelat ihop under hösten. Tills en efter en skrev in sig på skadelistan.

Värst är det för Nyberg som ska genomföra två fotoperationer och inte kommer spela något mer den här säsongen.

– Så är det i hockey. Man brukar säga att skador kommer alltid olägligt och nu blev det alla samtidigt. Man lider ju med honom (Nyberg) att han ska vara borta så länge, säger Henrik Rommel utanför omklädningsrummet.

Medan resten av laget laddade för lördagens bortasväng till Karlskrona tog Rommel en vilodag. Men under lördagen ska gipset över handen tas bort. Om allt ser ut enligt förhoppningarna ska frakturen vara tillräckligt läkt för att han ska kunna börja träna igen.

– Mitt mål är att spela på onsdag men jag vet ju inte hundra procent hur jag kommer känna när gipset är av heller. Det ska vara läkt hyfsat och då kommer jag vilja hålla i en klubba så mycket det går, så man får tillbaka så mycket som möjligt av känslan till på onsdag. Jag kommer ha som ett extraskydd under handsken, säger Rommel som fick ett skott på handen i hemmamötet med Västerås i början av januari.

Flåset och fysiken är det inga frågetecken för. Men hockeymässigt är det en liten startsträcka efter tre veckor utan klubba i handen.

– Det är svårt att säga. Jag har fyra dagar och fem pass på mig, med isvärmningen. I min skalle ska det inte vara några problem att spela på onsdag. När jag spelar gör jag det fullt ut, inte med några ursäkter att jag har haft gips. Jag har ändå spelat en hel höstsäsong innan så jag tycker inte att jag ska ha tappat alltför mycket. Det kommer vara lite fintouch till en början men det sliper man förhoppningsvis bort fort. Å andra sidan är jag extrataggad och har kunnat bygga upp fysiken under den här tiden. Det kan nog kompensera i så fall, säger Rommel som är lagets bästa målskytt med elva fullträffar hittills.

Även Mattias Kalin, som har varit borta sedan mitten av december, har en liknande skada men han lär få vänta något senare än Rommel med att göra comeback.

– Vi har tränat tillsammans hela tiden. När jag pratade med honom senast lät det som att jag kommer tillbaka först. Men han är ju skadad på fingret så han har ju ändå kunnit hålla i en klubba. På det sättet kanske han ligger lite före.

Från sidan har Henrik Rommel sett Vita Hästen starta året starkt, även om man nu har två raka förluster mot AIK och Leksand.

– Det har varit jättesegt. Att kolla på matcher när man själv inte spelar har jag svårt för. Det är inte kul att se sitt egna lag från sidan om. Man sitter mest och har en jävla dålig känsla i kroppen. Man är orolig. Dels är man nervös och sen ser man bara att man vill vara själv där ute. Jag ska försöka ta med den dåliga känslan och göra något positivt av det, att det ska bli jävligt kul att komma tillbaka, säger han.

Vita Hästen har fått en viss uppryckning i tabellen under 2019 även om laget fortfarande ligger hopplöst sist.

– Jag tycker att vi har gjort det bra och det är kul. Jag ska försöka komma in så att det blir ännu bättre. I många av matcherna har vi spelat en ganska bra hockey och sen har vi fått med oss lite poäng också. Vi har börjat skapa bra lägen också och så har det kanske inte varit hela säsongen. Vi har vänt lite på det där och det är en skön känsla att gå in i matcherna och veta det, säger Henrik Rommel.

Om planen går i lås kan han själv vara med om det i Himmelstalundshallen på onsdag.