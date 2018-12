Det blev förlust igen. Och återigen lyckades inte Vita Hästen göra något mål framåt trots alla lägen.

Det börjar nästan bli tjatigt.

Efter matchen var det assisterande tränaren Fredrik "Grizzly" Eriksson som kom ut och mötte pressen och han gjorde i princip samma analys som de flesta.

– Många chanser vi skapade är bra, vi hade många spel över centrallinjen med direktskott som deras målvakt lyckades rädda. Men det går inte att vara nöjd när vi förlorar. Hockey går ut på att göra mål. Men det går inte att gräva ner sig heller, vi är i den sitsen vi är och får helt enkelt jobba ännu hårdare för att göra mål, sa "Grizzly".

Tränar ni på den biten eller gäller det att inte fokusera för mycket heller?

– Det går inte att bara tjata om målskytte. Vi ger tips och har olika övningar också för att de ska få känna på att komma i de lägena som vi har under matchen. I slutändan, om vi fortsätter skapa de här lägena kommer det trilla in. Det gäller att öka hettan in mot målet.

Vita Hästen saknade, förutom de tidigare långtidsskadade spelarna, även backen Victor Lindman.

– Han är sjuk så det ska inte vara något långvarigt, sa "Grizzly".