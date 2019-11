Det var när nyförvärvet Patrick Blomberg åkte på en hjärnskakning i genrepet som klubben agerade och plockade in Cruseman.

Därefter har den kvicke anfallaren gjort det bra och bidragit med bland annat åtta poäng fördelat på fem mål och tre assist. Tillräckligt för att Vita Hästen ska välja att förlänga avtalet nu, samtidigt som Patrick Blomberg också återigen är på skadelistan för en ny smäll mot huvudet.

Det nya kontraktet med Cruseman sträcker sig till och med den 18 januari.

Vita Hästens tränare Tony Zabel säger så här om förlängningen till klubbens hemsida:

– Under den tiden vi haft Filip så tycker vi att han har tillfört både hårt arbete och ett stort kunnande. Han har även kommit in på ett mycket bra sätt i laget och sättet vi spelar på. Det är med stor glädje vi kan förlänga hans avtal då vi ska in i en mycket tuff matchperiod.

Cruseman åkte på en skada mot AIK senast och fick kliva av i förtid då. Det handlade om en ljumske som krånglade men i veckan berättade klubben att det inte ska vara någon fara för spel mot Björklöven efter uppehållet.

På skadelistan i Hästen just nu, förutom Blomberg, finns också Oliver Nordberg (foten) och Jacob Spångberg (hjärnskakning). Christopher Fish var däremot tillbaka i träning innan laget gick på två dagars ledighet. Inlånade LHC-backen Adam Ginning är iväg och spelar landskamper med juniorlandslaget under den här veckan.