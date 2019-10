Bortaspelarna kom ut håglösa och var långt ifrån "påkopplade". Offensivt skickliga Modo tackade för den välkammade inbjudan och hade 3–0 efter första perioden.

Jag misstänker att spelarna i bortalaget fick sig en åthutning i paussnacket. Det var just så där som det inte skulle se ut. "Det är våra grejer som är vår framgång", poängterade assisterande tränaren Niklas Czarnecki ett par gånger när jag pratade med honom dagen före matchen.

"Annars ger vi oss inte själva chansen att vinna", som han också konstaterade. Det var just det vi fick se i Fjällräven Center. Ett alldeles för snällt bortalag blev överspelat i situation efter situation. Modo var allmänt hetare fram till det var avgjort.

Andra halvan av matchen hittade Hästen mer rätt, men hemmalaget hade en klar ledning att spela på, och då brukar det ofta kunna se ut så.

Simon Krekula förvaltade sitt friläge till 3–1, och gav gästerna lite vittring. 13 sekunder senare drog Anton Danielsson på sig en onödig utvisning längs sargen, och det var en möjlighet som hemmalaget tog vara på. 4–1 och ny brant uppförsbacke för Hästen.

Just de många onödiga utvisningarna har förvånat mig även tidigare under säsongen. Det har varit för många gånger med för många spelare på isen, slarviga "puck out" och som nu en helt onödig grej med gott om täckning bakåt. Jag vet att tränarna Zabel/Czarnecki har påtalat just hur viktigt det är med så kallade "special teams", som ofta avgör matcher. Det kan behövas en repetition på det vid nästa samling i Himmelstalundshallen.

Vita Hästen inledde allsvenskan riktigt bra, men har tappat i styrka. Senaste fem matcherna har gett fyra förluster och en seger. Spelmässigt hävdar jag fortfarande att det finns mer kvalitet än under den så jobbiga förra säsongen, men nåt som ser alltmer otäckt likt ut är ineffektiviteten. Faktum är att man nu inte har gjort mer än två mål i någon av de fem senaste drabbningarna.

Här måste det till en skärpning. Mot Modo kom spelarna till flera fina lägen, men ändå kändes det som om Linus Lundin i kassen egentligen inte behövde göra särskilt mycket för att styra undan pucken. Självklart är det så att svårigheten att göra mål sätter sig på spelarnas självförtroende, och det är ingen lätt uppgift att bryta kavalkaden av missar. Jag har en känsla av att någon behöver kliva fram, bryta mönstret och skicka en signal om lite mer "jävlar anamma".

Tio omgångar är spelade, det är lite väl tidigt att dra för stora slutsatser om lagen men för Hästen känns ett trendbrott i fredagens hemmamatch mot nykomlingen Kristianstad som oerhört viktigt. Om inte kan det bli en ny tuff säsong i botten.