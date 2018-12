Vita Hästen saknade hela fem ordinarie namn den här regniga torsdagskvällen. Varken Victor Lindman, Christopher Fish, Henrik Nyberg, Wilhelm Westlund eller Mattias Kalin kunde komma till spel i hemmamötet med Modo.

Båda lagen hade ett antal förluster i rad bakom sig, Vita Hästen med sex raka och Modo med fyra. Det var Modo som höll på att skaffa sig en drömstart på matchen i Himmelstalundshallen.

Efter bara 49 sekunder höll sig pucken vid mållinjen. Över densamma eller inte? Det var frågan även för domarna, men efter ”kontrollringning” blev det inte mål.

Viktor Kokman i hemmamålet fick visa sin kapacitet ett antal gånger i första perioden – inte minst när gästerna fick spela med en man mer vid några tillfällen.

Även Hästen hade ett par riktigt bra lägen för ett ledningsmål, men perioden slutade mållös.

3.27 in i andra perioden kom så aftonens första fullträff. Det var Modo som tog ledningen efter att Lukas Wernblom tagit vara på en retur från Kokman. Bortalaget tryckte sen på och var nära fler mål. Efter några jobbiga minuter kom dock hemmalaget tillbaka in i matchen, och fick bland annat spela fem man mot tre under en halvminut. Trots det inget mål, och just bristen på effektivitet var påtaglig.

Som i så många matcher den här tunga tunga hösten för Hästen. Laget hade inför den här matchen gjort blott två mål på de senaste fem matcherna. Siffror som måste vara något av ett bottenrekord på den här nivån.

Modo vann mittenakten med 1–0 och för Hästen gällde det att försöka spräcka nollan i sista perioden. Det blev knappast enklare av att unge Axel Levander drog på sig ett matchstraff drygt fem minuter in i perioden efter att ha satt armbågen i ansiktet på en motståndare, som blev liggande kvar på isen en bra stund och kunde sen inte spela mer den här kvällen. Samtidigt blev det tre minuters spel i power play för gästerna. Inte heller det optimalt för ett hemmalag som behövde göra mål.

Med minuten kvar plockades Viktor Kokman ut i båset i en sista satsning med en extra utespelare. Det blev även en timeout för att lägga upp de sista detaljerna i jakten på kvitteringen. Något mål blev det inte utan en ny knapp förlust för Norrköpingslaget. Istället var det Modo som kunde bryta sin negativa trend den senaste tiden.

Vita Hästen är solklar jumbo och kan i stort sett redan nu börja inrikta sig på spel i kvalserien frampå vårkanten. Till dess bör effektiviteten förbättras rejält, annars väntar division 1-ishockey i "Himpa" nästa säsong.

Hur bra man än spelar handlar ishockey om att ta poäng, och då krävs betydligt fler mål än vad Hästen har mäktat med hittills i allsvenskan. Två mål framåt på de sex senaste matcherna säger det mesta.