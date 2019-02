Det har runnit så mycket vatten under broarna sedan Vita Hästen mötte hockeyallsvenskan för första gången just här. Just i ABB Arena och just mot VIK från Västerås.

Vi skrev den 11 september 2014 och första kapitlet på det som skulle bli en häftig säsong med en avslutning i SHL-kvalet mot Modo – långt ifrån vad alla (tjena, Håkan Södergren) trodde om den utdömda nykomlingen där och då.

När man äntligen tog klivet upp efter den långa, långa väntan var det exakt här som man satte tonen för det som blev en resa hockeyfolket i stan hade längtat efter.

Det var en annan tid.

Det känns som evigheter sedan.

Så här skrev dåvarande sportchefen Mats Willner om den häftiga kvällen i arenan i Västerås utkanter:

"När Tobias Liljendahl lurade och snurrade upp VIK-backen Jonas Emmerdahl i korvkön bakom läktaren innan han placerade in 2–5 i öppen kasse och hoppade upp mot den stora, röda klacken på ståplats stannade tiden.

Jublet stannade den.

18 års ökenvandring, frustration och besvikelse förbyttes i ett ögonblick i en eufori man inte kan sätta ord på den här kvällen."

Sedan den säsongen har Vita Hästen inte haft lika mycket att glädjas över – och VIK har till och med varit nere i hockeyettan och vänt, på tal om vatten under broarna. Kanske sluts på något sätt en cirkel ändå i och med att Vita Hästen blir klart för kvalspel för att rädda sin allsvenska status i samma hall som man en gång mötte hockeyallsvenskan i.

Det efter en insats där man egentligen inte var så nära. En helt okej första period förvisso, men den följdes av en blek andra – och sedan var det över. När Tingsryd samtidigt tog poäng blev kvalserien helt klar.

Det kommer givetvis inte som någon överraskning att det landar här. Det har känts mer eller mindre uppenbart länge även om man kunnat leva på det lilla matematiska hoppet en tid. Det har funnits ljuspunkter under säsongen, våren har varit klart godkänd, men totalt sett har Vita Hästen ändå inte varit tillräckligt bra för att hamna någon annanstans.

För att ta till en klyscha:

En tabell ljuger aldrig.

Sanningen är att man inte har varit bättre.

Nu står laget vid en av sina viktigaste perioder på länge för att kunna rädda sig kvar i den näst högsta serien. Skulle det enbart handla om det hockeymässiga; då vore jag ganska säker på att laget ändå klarar det. Nu har jag inte sett varenda lag från hockeyettan i detalj, men så bra är Vita Hästen i sina bästa stunder.

Skadefritt, är bäst att tillägga.

Men ett kval är mer än bara det. Där kommer allt ställas på sin spets. Det mentala spelet blir oerhört viktigt när Vita Hästen går från att jaga till att bli ett jagat byte som alla vill slå.

Klarar man det? Det blir avgörande – och allt från och med nu måste handla om att förbereda sig på bästa tänkbara sätt inför tio gastkramande matcher. Det kommer vara upp till lagledningen såklart, men också upp till varje enskild spelare att se till att vara förberedda när pucken släpps för kvalseriens första match.

Där och då finns chansen att rädda säsongen.

Där och då måste Vita Hästen vara redo – några fler livlinor kommer man inte att få.