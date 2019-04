Precis som i första mötet i Himmelstalundshallen (seger med 3–0 då också) var Hästen klassen bättre av de två lagen.

I Glysishallen kom de avgörande målen i andra perioden.

Efter Mattias Kalins fotfraktur tvingades Hästen plocka om lite i laget. Centrar i Hudiksvall var Jesper Samuelsson, Erik Borg, Mattias Beck och Viktor Johansson.

Veteranbacken Daniel Josefsson var tillbaka efter två matchers ofrivillig vila med ryggproblem.

Hästen använde fyra hela femmor.

Första perioden var ganska händelselös. Vita Hästen hade var nära peta in pucken några gånger, men lyckades inte.

Det mest dramatiska var när förre SHL-målvakten Magnus Åkerlund i hemmalaget tvingades lämna isen med smärtor efter att ha blivit olyckligt pååkt av Erik Borg (ingen utvisning). 19-årige Andreas Bosson kom in som ersättare i målet.

Hudiksvall med tidigare Hästenbackarna Simon Löf och Erik Flood skapade en del ströchanser framför Viktor kokman.

Mattias Beck var den som spräckte nollan 5.47 in i andra perioden. Backen Rikard Olsén gled elegant in och passade. Målvakten hann inte över till bortre stolpen där Beck lyfte in pucken.

24 sekunder senare drog Linus Andersson till och träffade vänstra krysset. Lite tidigare hade han haft en puck i stolpen. Förra matchen kom Linus tillbaka efter sin hjärnskakning. Nu flyttades han in i förstakedjan med Jesper Samuelsson och Marcus Eriksson.

Hudiksvall sköt i stolpen i en rörig situation när evige poängspelaren Conny Strömberg lurat ned Kokman på isen.

Marcus Eriksson tappade pucken i en dragning i ett helöppet friläge.

"Macke" inledde tredje perioden med en klingande puck i ribban. Kaptenen Jesper Samuelsson lyfte in trean när Hudiksvall hade plockat ut målvakten i reduceringsjakten. Då hade Beck missat det tomma målet strax innan.

Stor segerfixare igen var målvakten Viktor Kokman som varit lagets nyckelspelare under första halvan av kvalserien. Han snuvade fristående Conny Strömberg med en snabb benparad med fem minuter kvar och höll nollan för andra gången i kvalserien.

Försvarsspelet ser fortsatt stabilt ut.

Fyra omgångar återstår och Hästen är tre poäng före trean Almtuna – ett gott utgångsläge.

På lördag kommer tabelltvåan Kristianstad till Himmelstalundshallen.