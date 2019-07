Spångberg som även har förflutet i AIK under två års tid i HockeyAllsvenskan, gjorde totalt 19 poäng på 77 matcher under två säsonger i Södertälje.

Om nyförvärvet säger tränaren Tony Zabel så här:

– Spångberg har skaffat sig rutin under flera års tid nu i HockeyAllsvenskan och vi har haft en dialog under en längre tid om att spela i Vita Hästen. Jacob brinner för att ta ytterligare steg i sin egen utveckling men också att vara med på vår resa. Jacobs styrkor är spelet med puck och skridskoåkningen. Efter att ha följt honom i flera år känns det mycket bra att få in honom i truppen där vi ser att han kommer vara en mycket viktig del.

Kontraket sträcker sig till och med säsongen 19/20.