Efter ett turbulent år är Vita Hästen igång med att bygga en trupp inför kommande säsong. Ännu finns det dock stora luckor i laget som behöver fyllas. TV-experten Mike Helber har förståelse för att Hästens ledning arbetar under hårda förhållanden.

– Rickard Rauge hamnade i en tuff sits när han kom in efter hot och press mot ledningen och har försökt stabilisera klubben. De har också en ansträngd ekonomi att ta hänsyn till. Det är en svår situation men jag tycker att de gör det bra, betonar Helber.

Det är backsidan som är i allra störst behov av förstärkningar just nu. Sporten har tidigare rapporterat om att såväl Simon Fernholm, AIK, som en SHL-back kan vara på väg in, men i dagsläget har laget bara två backar under kontrakt: Arvid Aronsson och Jakob Stridsberg.

– Det är en ofärdig trupp just nu, så enkelt är det. Stridsberg har bara spelat collegehockey tidigare och det är svårt att veta var man har honom, säger Helber.

– De behöver fyra, fem backar till för att få ihop ett försvar.

På målvaktssidan är det bättre ställt. Viktor Kokman och Oscar Masiello (ny från Björklöven) är målvaktsparet som ska bära Hästen i vintern.

– Jag gillar Viktor Kokman, det är en bra målvakt. Masiello kommer att behöva spela bättre än han gjorde förra året i Björklöven om han ska kunna peta honom. Kokman är förstemålvakt i utgångsläget, säger Helber.

Även forwardssidan är i relativt gott skick, enligt Helber. Ett av Vita Hästens nyförvärv är Jens Holmström från Västervik som har potential att utvecklas till en attraktion i Himmelstalundshallen.

– Det är en stor talang som jag verkligen gillar. Han kan bli riktigt bra för Hästen i vinter. Annars är det några rutinerade rävar som bär upp forwardssidan, säger Helber och nämner särskilt Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson.

– Det kan vara både en styrka och en svaghet. Det går att spela bra hockey även när man blir äldre, men det är sällan som man blir bättre eller snabbare.

Särskilt varnar Helber för att det kan bli friktion med tränarduons synsätt.

– (Tony) Zabel och (Niklas) Czarnecki kommer att försöka skapa ett så samspelat lag som möjligt. Czarneckis devis är att hans lag ska vara det hårdast jobbande laget i serien. Hur kommer det att fungera med en spelare som Marcus Eriksson? Marcus är begåvad så in i helsike, men vill han? Det är frågan, säger Helber.

Den nya coachkonstellationen kan också behöva tid att falla på plats, menar Helber.

– Czarnecki har varit tränare och general manager i klubben förut men nu kommer han in som assisterande. Det är en ny roll som innebär nya infallsvinklar och det kan ta lite tid innan det sätter sig, säger Helber och fortsätter:

– Kommer spelarna att springa direkt till Niklas eftersom de känner honom bättre? Det är sådana frågor som kan uppstå. Jag vet att Tony Zabel är en vettig person och han har säkert funderat på det.

Med seriepremiären två månader bort finns det fortfarande tid att hitta nya spelare liksom förlänga med några av de nuvarande, men många allsvenska konkurrenter har hunnit betydligt längre i sin planering. Bör Vita Hästen-fansen oroa sig?

– I dagsläget tycker jag inte det. Om det inte har hänt något inom ett par veckor är det däremot oroande, säger Helber och utvecklar:

– Vita Hästen brukar vara bra på att använda spelare från SHL och det är troligt att det kommer att ta in två, tre spelare på lån. Då spikas truppen inte förrän i mitten av augusti eller ännu senare.

Det är dock realistiskt att förvänta sig att Hästen blir ett bottenlag i år.

– Vita Hästen kommer att ha som målsättning att slåss om den sista slutspelsplatsen. Det finns fem, sex lag i en liknande situation, som Västervik och Tingsryd. Vita Hästen gör en lågbudgetsatsning, men det är det som de måste göra, konstaterar Helber.

– Om Vita Hästen ska ha en chans måste de vara otroligt samspelade och ha ett grymt bra målvaktsspel hela säsongen.