AIK

Spelare in: Ricard Blidstrand (BIK Karlskoga)Isac Heens (Södertälje)Robin Jacobsson (Graz)

Kim Tallberg (Tingsryd)Henrik Rommel (Vita Hästen)Jacob Svensson (Almtuna)Emil Aronsson (Mora)Johan Porsberger (Leksand)August Hedlund (AIK J20)Lukas Macklin (AIK J20)

Spelare ut: Erik Källgren (Arizona Coyotes)Robert Wallin (Kristianstad)Ludvig Claesson (Tingsryd)Brian Cooper (Björklöven)Philip Broberg (Edmonton Oilers)Max Lindholm (Örebro)Daniel Muzito Bagenda (Örebro)Fredric Weigel (Jukurit)Jesper Frödén (Skellefteå)Garry Nunn (Olten)Justin Crandall (Björklöven)Eric Castonguay (Sierre)Mathias From (Modo)

Tränare: Jussi Salo (Ny, tidigare i AIK J20)

Nyckelspelare: Johan Larsson, Robin Jacobsson, Johan Porsberger.

Kommentar: AIK misslyckades att nå SHL i fjol – igen. Efter det tuffa uttåget i SHL-kvalet i fjol står man inför en rejäl ombyggnation. Nästintill samtliga tongivande spelare från förra säsongen har lämnat och långt ifrån lika meriterade spelare har anslutit sig till laget.

Alltid en kandidat till topp-placering – men lär inte ha samma favorit-stämpel i år. Har också en hel drös med spelare på try out-kontrakt som inte presenteras här och som det är omöjligt att sia om vad det kan ge. Tidigare hästenspelarna Kim Tallberg och Henrik Rommel finns numera i laget och tillhör de starkare nyförvärven. Även Johan Porsberger (Ny från Leksand) och Robin Jacobsson (Ny från Graz) väntas vara bärande i laget.

Almtuna IS

Spelare in:

Jesper Eliasson (lån, Växjö)Daniel Rosengren (Kristianstad)Marcus Karlström (Södertälje)Victor Aronsson (Modo)Filip Hasa (Frölunda)

Christian Hägg (Visby/Roma)Pontus Johansson (Vimmberby)Sebastian Fakt (Hudiksvall)

Villiam Haag (Pantern)Mattias Johansson (Enköping)Mattias Granlund (Björklöven)Emil Hedström (J20)Hugo Lindman Gustafsson (J20)Teodor Nyström (J20)

Alexander Starck (J20)

Leon Larsson (J20)

Spelare ut:

Arvid Ljung (Karlskrona)Jacob Svensson (AIK)

Linus Rotbakken (oklart)

Viktor Hertzberg (Västerås)

Alexander Lunsjö (Västerås)

Albin Lundin (Timrå)

Sebastian Franz (AIK)

Jakob Ragnarsson (Rögle)

Fredrik Forsberg (Leksand)

Oscar Milton (Oklart)

Victor Rollin-Carlsson (Oklart)

Ludvig Wallin (Enköping)

Tränare: Martin Gudmundsson (Ny, tidigare assisterande tränare)

Nyckelspelare: Per Svensson, Tony Mårtensson, Tobias Liljendahl.

Kommentar: Åkte egentligen ur HA men fick en fribiljett när Pantern tvingades kasta in handduken. I och med att man blev klara för Hockeyallsvenskan så pass sent har inte rekryteringsprocessen varit helt enkel för Uppsalalaget som gjorde Hästen sällskap i kvalserien i fjol. Har dock lyckats förlänga med några viktiga spelare så som backbjässen, tillika kaptenen, Per Svensson, poängmakaren Tony Mårtensson och tidigare Hästenspelaren Tobias Liljendahl.

Ska också bli intressant att se vad tidigare Brynäslånet Alexander Bjurström kan uträtta när han nu får vara med från start. Och kan kanske nyförvärvet Victor Aronsson hitta rätt i moderklubben igen efter fyra bedrövliga säsonger i Karlskrona och Modo? Flyttar upp en hel del spelare från de egna leden och har värvat ett ungt målvaktspar som innehar en del frågetecken. Den tidigare assisterande tränaren Martin Gudmundsson (numera huvudansvarig) lär få gnugga på i botten av tabellen.

IF Björklöven

Spelare in:

Joe Cannata (Utah Grizzlies)

Brian Cooper (AIK)

Oliver Larsen (Pantern)

Ludvig Stenvall (Skellefteå)

Pontus Andreasson (Frölunda J20)

Justin Crandall (AIK)

Alexander Popovic (Modo J20)

Spelare ut:

Oscar Masiello (Vita Hästen)

Jacob Andersson (Skellefteå)

Jacob Stenqvist (Frölunda)

Simon Backman (slutar)

Mikko Pukka (oklart)

Simon Åkerström (Ässät)

Isak Ahrling (oklart)

Jonas Emmerdahl (oklart)

Marcus Jonsson (oklart)

Jacob Peterson (Frölunda)

Cody Murphy (oklart)

Filip Cruseman (oklart)

Mattias Granlund (Almtuna)

Tränare: Joakim Fagervall

Nyckelspelare: Oliver Larsen, Fredric Andersson, Justin Crandall.

Kommentar: En av fjolårssäsongens största besvikelser. Storsatsande Björklöven missade slutspelserien och det med ganska god marginal. Har tvingats släppa mer eller mindre hela backbesättningen till högre nivåer. Stenqvist och Andersson har försvunnit till SHL och Simon Åkerström ska testa spel i Ässät i finska ligan.

Det finns dock en hel del starka namn på plusskontot också. Oliver Larsen och Justin Crandall hör till de tyngre nyförvärven i HA denna sillyseason och kommer säkerligen stärka laget rejält. Finns också spännande addition till truppen i J20-spelarna Alexander Popovic, Ludvig Stenvall och Pontus Andreasson som mycket väl kan ha fina säsonger framför sig. Känslan är att det är svårt att veta vart man har "löven". Stämmer allt kan det bli ett ruggigt kul år – men stämmer det inte alls så blir det mycket gnäll från "green devils" (supporterföreningen) – den här säsongen också.

BIK Karlskoga

Spelare in:

Tim Juel (Östersund)

Filip Roos (Frölunda J20)

Wilhelm Westlund (Vita Hästen)

Kevin Ekman Larsson (Tucson Road Runners)

Nikola Pasic (Linköping J20)

Max Wennlund (HV71 J20)

Filip Ahl (Tingsryd)

August Gunnarsson (Vita Hästen)

Spelare ut:

Olle Eriksson Ek (Anaheim)

Viktor Lang (oklart)

Arvid Aronsson (Vita Hästen)

Ricard Blidstrand (AIK)

Jacob Lundegård (oklart)

Oskar Bäck (Färjestad)

Axel Lindström (Karlskrona)

Juliuz Persson (oklart)

Gustaf Franzén (oklart)

Tränare: Staffan Lundh

Nyckelspelare: Henrik Lundberg, Kevin Ekman Larsson, Fredrik Forsberg.

Kommentar: Tillsammans med Västerås och Oskarshamn var BIK Karlskoga Hockeyallsvenskans största positiva överraskning. Har förlorat sin "king", som man kallar backen Henrik Larsson, som på nytt valt att lämna laget. Ett tungt tapp. Även centerpositionen har fått sig en törn. Renodlade centrar så som Franzén, Persson och Bäck har försvunnit och lämnat ett tomrum. Men det har gjorts fina rekryteringar som när man ser till det stora hela väger över.

Det har värvats flera intressanta J20-spelare samtidigt som det finns en krydda i kända namn som Kevin Ekman Larsson och August Gunnarsson (om han får vara skadefri). Personligen är jag också mycket pigg på att bevaka hur tidigare LHC:aren Nikola Pasic kan hävda sig under en hel Hockeyallsvensk säsong. Kan absolut bli en av seriens största överraskningar, 18-åringen.

Karlskrona HK

Spelare in:

Arvid Ljung (Almtuna)

Marcus Hellgren Smed (Vita Hästen)

Lucas Frank (Olofström)

Ludvig Jardeskog (Vimmerby)

William Pethrus (Kristianstad)

Viktor Grahn (Luleå)

Måns Hermansson (Tingsryd)

Dylan Zink (Sarpsborg)

Hugo Leufvenius (Sarnia Sting)

Jesper Persson (Fagersta)

Mikael Roslund (Troja)

Philip Rondahl (Västervik)

Axel Lindström (Karlskoga)

Lukas Enqvist (Leksand)

Spelare ut:

Robin Johansson (Nybro)

Arvid Holm (Färjestad)

August Nilsson (Västerås)

Drew Paris (oklart)

Nick Pageau (Freiburg)

Kalle Miketinac (Kristianstad)

Marcus Westfält (Brynäs)

Marcus Paulsson (Mörrum)

Joseph Jonsson (Tingsryd)

Axel Sundberg (Kristianstad)

Kyle Osterberg (oklart)

Johan Schreiber (oklart)

Jörgen Karterud (Poprad)

Tränare: Phil Horsky (Ny, tidigare i Vimmerby)

Nyckelspelare: Dylan Zink, Nicklas Johansson, Viktor Liljegren.

Kommentar: Här har det, precis som i fjol, försvunnit mer eller mindre en hel trupp som ska ersättas. Efter degraderingen till Hockeyallsvenskan hade Karlskrona två spelare kvar från truppen säsongen innan i SHL och man har ett liknande scenario att ta sig an i år. Fullt lika illa är det dock inte för laget som bärgade en slutspelsserieplats i sista omgången i fjol.

Ett helt nytt målvaktspar där Ljung och Hellgren Smed ska tampas om förstaspaden och en del kännbara spelartapp i framför allt Josef Ingman, Nick Pageau och Marcus Paulsson. På pluskontot finns mest spelare som fört en relativt anonym tillvaro i sina tidigare klubbar. Det blir en tuff utmaning för nye tränaren Phil Horsky att försöka få ihop det här. Mycket ansvar hos Nicklas Johansson som var bäste poängmakare i fjol.

Kristianstad IK

Spelare in:

Albin Hernold (Mariestad)

Morten Jensen (Rungsted)

Mathias Röndbjerg (Rungsted)

Robin Axbom (Nyköping)

Anton Heikkinen (HV71 J20)

Gustav Willman Borvik (Sport)

Kalle Miketinac (Karlskrona)

Axel Sundberg (Karlskrona)

Daniel Andersson (Kallinge/Ronneby)

Spelare ut:

William Pethrus (Karlskrona)

Hugo Danielsson (oklart)

Calle Krantz (oklart)

Erik Lundblad (Trelleborg)

Christoffer Rasch (oklart)

Zeke Back (Tyringe)

Tyler Coulter (oklart)

Tobias Dyk (Trelleborg)

Jonathan Rodensjö (Väsby)

Julius Selle Larsson (oklart)

Roger Olsson (oklart)

Victor Laz (Kallinge/Ronneby)

Robin Sterner (oklart)

Victor Löfstedt (oklart)

Tränare: Mikael Gath

Nyckelspelare: Joel Gistedt, Morten Jensen, Fredrik Hansson.

Kommentar: Det är inte direkt så att det kittlar till när man överblickar nykomlingens trupp. Man verkar tro en hel del på att firma Jensen/Röndbjerg från danska mästarna Rungsted ska bära laget. Av de två känns framför allt Morten Jensen, som ofta gör mycket poäng från sin backplats, som en pigg förstärkning. Men annars känns det lite smalt med hockeyallsvensk kompetens i den här truppen.

Måhända kan tidigare KHK-duon Axel Sundberg och Kalle Miketinac få en fin utveckling med större roller i KIK. Men det är inget att ta för givet – inte alls. Hoppas givetvis på trotjänaren Fredrik Hansson och att hans samarbete med Johan Lundgren ska leda lagets offensiv även på Hockeyallsvensk nivå. Super-rutinerade Gistedt vaktar kassen men håller långt ifrån den nivå han gjort tidigare under sin karriär. Jag känner mig lite tveksam. Tipset: Det blir tufft...

Modo

Spelare in:

Oliver Dackell (Örnsköldsvik)

Anton Öhman (Malmö)

Kim Rosdahl (Malmö)

Tobias Åhström (Modo J20)

Fredrik Olofsson (University of Nebraska)

Mathias From (AIK)

Spelare ut:

Sebastian Walfridsson (Södertälje)

Victor Aronsson (Almtuna)

Tim Wahlgren (Timrå)

Oskar Pettersson (Västervik)

Victor Öhman (oklart)

Oscar Öhman (oklart)

Kristian Jakobsson (Sarpsborg)

Tränare: Björn Hellkvist

Nyckelspelare: Erik Hanses, Patrik Karlkvist, Henrik Björklund.

Kommentar: Björklöven, Södertälje men kanske främst Modo. Ja vi snackar floppar från fjolåret. Modo har, trots mångas favorit-tips inför mer eller mindre samtliga HA-säsonger senaste åren, aldrig fått det att stämma. Nu tar man ny sats och gör det med kontinuitet som är få förunnat att ha i Hockeyallsvenskan – kanske främst när det kommer till Modo.

Har fått in Öhman och Rosdahl från Malmö som kommer bli spännande att följa. Men i Ö-vik väntar man främst på ett besked från Tobias Enström som aviserat hockeysverige om att hans senaste säsong kan ha varit den sista. Det är ett viktigt besked för Modo som behöver en back som "Toby". Har flera unga intressanta namn som gjorde bra ifrån sig i fjol och som mycket väl kan blomma ut ordentligt i år. Tänker främst på 19-åringarna Victor Berglund och Tom Hedberg samt 18-årige Lukas Wernblom som mycket väl kan få en fin säsong.

Mora

Spelare in:

Olof Lindbom (Djurgården J20)

Anton Schagerberg (Mora J20)

Kristoffer Gunnarsson (Brynäs J20)

Philip Nyberg (University of Connecticut)

Jonathan Granström (Visby/Roma)

Måns Carlsson (Vimmerby)

Oliver Erixon (Borlänge)

Jesper Ylivainio (Boden)

Filip Lennström (Pantern)

Oskar Eklind (Pantern)

Filip Nordström (Forshaga)

Daniel Ljunggren (Tingsryd)

Spelare ut:

Janne Juvonen (Leksand)

Erlend Lesund (Rögle)

Jonathan Carlsson (Timrå)

Kevin Gagné (Kölner Haie)

Mathias Bromé (Örebro)

Emil Aronsson (AIK)

Robin Johansson (Linköping)

Andrew Rowe (Rapperswil)

Sebastian Hartmann (Timrå)

Michael Haga (Djurgården)

Spencer Abbott (Leksand)

Tränare: Jeff Jakobs (Ny, tidigare assisterande tränare i AIK)

Nyckelspelare: Adam Masuhr, Viktor Amnér, Daniel Ljunggren.

Kommentar: Som alltid när ett lag degraderas från SHL till Hockeyallsvenskan händer det grejer i truppen. Mora är inget undantag och det finns följaktligen en hel del nytt här. På backsidan har man kunnat förlänga med viktige Viktor Amnér (tidigare i Vita Hästen) och Adam Masuhr.

Annars är det mycket som är oklart kring nyförvärven. Kan den unga målvaktsduon leverera? Majoriteten av nyförvärven kommer från Hockeyettan, duger de? Och vem ska stå för målen? Viktigt att kunna landa ett starkt förvärv i Daniel Ljunggren från Tingsryd hur som helst. Men jag gissar att Mora är ett lag för mittenskiktet av tabellen. Jag tror det kan bli tufft för den som tycker om Dalagänget kommande säsong.

Södertälje SK

Spelare in:

Fredrik Bergvik (Tranås)

Sebastian Walfridsson (Modo)

Lucas Feuk (Södertälje J20)

Carl Becker (Piteå)

Christopher Bengtsson (Färjestad)

Nick Olesen (Pantern)

Spelare ut:

Isak Wallin (Mora)

George Sörensen (Ålborg)

Stefan Johansson (oklart)

Axel Andersson (Boston Bruins)

Marcus Bohman (oklart)

Jacob Spångberg (oklart)

Petter Hansson (oklart)

Nicklas Grossmann (slutar)

Sebastian Dyk (HIFK)

Mikael Ahlén (slutar)

David Åslin (oklart)

Victor Andersson (oklart)

Emil Bejmo (Mora)

Stefan Gråhns (slutar)

Nicolai Meyer (Malmö)

Thom Flodqvist (oklart)

Tränare: Ulf Lundberg

Nyckelspelare: Alexander Sahlin, Marcus Oskarsson, Nick Olesen

Kommentar: Här ser det mycket spännande ut. Måhända har fjolårets poängfantomer i Nicolai Meyer och Sebastian Dyk stuckit vidare men de har ersatts på ett bra sätt. Värvningarna av Christopher Bengtsson (41 poäng i HA säsongen 2017/2018 i SSK) från Färjestad och Nick Olesen som anförde hela Pantern i fjol spetsar till en redan stark forwardsbesättning ytterligare.

Jag tycker inte det är fel att påstå att SSK på pappret är starkast i HA i den lagdelen just nu. Kvar finns också backarna Marcus Oskarsson och Marcus Fagerudd som stod för rikligt med poäng i fjol. Här finns alla byggstenar för ett roligare år för SSK – om man kan hitta stabilitet i sitt spel – som visat sig vara svårt för Södertälje senaste säsongerna. Lite upp till bevis för tränaren Ulf Lundberg som gör sitt tredje år i klubben.

Timrå IK

Spelare in:

David Westlund (Östersund)

Léon Lerebäck (Frölunda J20)

Jonathan Carlsson (Mora)

Filip Lander (Hudiksvall)

Tim Wahlgren (Modo)

Linus Nässén (Frölunda, lån)

Oliwer Fjellström (Frölunda, lån)

Sebastian Hartmann (Mora)

Jens Lööke (Tucson Road Runners)

Albin Lundin (Almtuna)

Spelare ut:

Niklas Svedberg (Djurgården)

Johannes Kinnvall (HV71)

Hampus Larsson (Linköping)

Andreas Molinder (oklart)

Jacob Olofsson (Skellefteå)

Patrik Blomberg (Vita Hästen)

Henrik Törnqvist (Linköping)

Filip Hållander (Luleå)

Sebastian Collberg (Graz 99ers)

Vilmos Gallo (oklart)

Anton Wedin (Chicago Blackhawks)

Ludvig Rensfeldt (Örebro)

Rickard Palmberg (Zlin)

Johan Persson (oklart)

Tränare: Fredrik Andersson

Nyckelspelare: Victor Brattström, Jonathan Carlsson, Tim Wahlgren

Kommentar: Precis som för Mora är det bara att bygga nytt som gäller för Timrå. Nära på hela toppskiktet av interna poängligan är borta och det har inte fyllts på med så mycket tyngd offensivt. Värvat en hel del unga spelare som skulle kunna blomma ut och få en fin säsong och det är lite det man hoppas på. Vill självfallet att Sebastian Hartmann ska hitta tillbaka till det han visade i Almtuna innan SHL-sejouren med Mora.

Även Jonathan Carlsson med en lång historik i klubben, också ny från Mora, väntas bära ett tungt ansvar från sin backposition. Spännande också att se vad Tim Wahlgren som inte alls fick det att stämma i Modo, men som hade en fin avslutning i Västervik, kan få uträtt kommande säsong. Det ser blekt ut. Men Fredrik Andersson har gjort mycket med mediokert material förr.

Tingsryds AIF

Spelare in:

Arvid Söderblom (Frölunda, lån)

William Fransson (HV71 J20)

Ludvig Claesson (AIK)

Robin Carlsson (Hanhals)

Anton Svensson (Västerås)

Jakob Heljemo (Växjö J20)

Anton Blomberg (Tranås)

Joseph Jonsson (Karlskrona)

Felix Olsson (Kalix)

Spelare ut:

Tex Williamsson (Oskarshamn)

Max Lindroth (Linköping)

Joonas Valkonen (oklart)

Adam Åkesson (oklart)

Måns Hermansson (oklart)

Daniel Öhrn (Västerås)

Kim Tallberg (AIK)

Joakim Axman (oklart)

Martin Reway (oklart)

Max Novak (South Carolina Stingrays)

William Romfors (Troja Ljungby)

Filip Ahl (Karskoga)

Daniel Ljunggren (Mora)

Tränare: Magnus Bogren (Ny, tidigare i Rödövre)

Nyckelspelare: Rasmus Bengtsson, Robin Olsson, Joseph Jonsson.

Kommentar: Klarade sig med nöd och näppe från kval i fjol. Och frånsett kontraktförlängningen med viktige backen Rasmus Bengtsson och rekryteringen av Joseph Jonsson har det varit skralt med positiva besked för TAIF-fansen. Ljunggren, Öhrn, Tallberg, Novak... Listan kan göras lång med spelare som lämnat stora tomrum efter sig. Inte nog med att de poängstarkaste spelarna lämnat – de har också gjort det för Hockeyallsvenska konkurrenter och det lär sannolikt svida en del.

På in-kontot då? Rivjärnet från Västerås, Anton Svensson, kan sannolikt bli en ny publikfavorit i Nelson Garden. Men han kommer knappast att står för så värst mycket nätrassel. Kan Fransson eller Heljemo, båda J20-spelare i SHL organisationer tidigare få ett genombrott? Några nyförvärv från Hockeyettan också där Anton Blomberg (ursprungligen från Motala) var vass i fjol. Men det luktar kvalserie om Tingsryd. Stinker till och med.

Vita Hästen

Spelare in:

Oscar Masiello (Björklöven)

Arvid Aronsson (Karlskoga)

Jakob Stridsberg (Arizona State University)

Anton Johansson (Oskarshamn)

Jens Holmström (Västervik)

Joakim Hälleström (Huddinge)

Oliver Nordberg (Salzburg)

Patrik Blomberg (Timrå)

Istvan Bartalis (Schwenninger)

Spelare ut:

Marcus Hellgren Smed (Karlskrona)

Wilhelm Westlund (Karlskoga)

Gustav Ahnelöv (Huddinge)

Victor Lindman (Guts)

Henrik Rommel (AIK)

Mattias Kalin (Västerås)

August Gunnarsson (Karlskoga)

Tränare: Tony Zabel (Ny, tidigare GM i Tyresö/Hanviken J20)

Nyckelspelare: Marcus Eriksson, Jesper Samuelsson, Jens Holmström.

Kommentar: Den härskande inställningen kring de som har åsikter om Hästen är, enkelt uttryckt, att det ser spännande ut. Och visst ligger det väl något i det? På backsidan är det än så länge ganska skralt men där uppmanar coachen Tony Zabel till lugn. Mer har det hänt på forwards- och centersidan där man fått in intressanta namn som Jens Holmström, Joakim Hälleström och Istvan Bartalis för att nämna några. Just Holmström var en av de bättre spelarna under Hockeyallsvenskan andra hälft och lär kunna avlasta firma Samuelsson/Eriksson som varit relativt ensamma i offensiven senaste säsongerna.

Hälleström kan absolut ha ett fint år om han får det att stämma. Huddingeförvärvet fick delar av säsongen förstörd på grund av skada men stod för fina insatser när han väl var på isen för Huddinge i Hockeyettan. Blomberg har haft bra säsonger i HA förut, en skadefri Krekula kan kanske bli en nyckelpljäs, Linus Andersson avslutade säsongen fint i fjol... Ja, ni hör. Det finns en del intressanta saker med Hästentruppen. Får Norrköping ett hockeyår med glada toner istället för skandalrubriker? Vi får se. Undertecknad tror absolut det kan bli en plats på övre halvan.

Västervik

Spelare in:

Sameul Ward (Sparta Sarpsborg)

Adam Vay (Jegesmevék)

Anton Sundin (Frölunda J20)

Alexis Binner (University of Maine)

Adam Plant (Milwaukee Admirals)

Adrian Elefalk (Brynäs)

Erik Aterius (Leksand)

Peter Krieger (University of Minnesota)

Jake Randolph (Jacksonville IceMen)

Oskar Pettersson (Modo)

Erik Nyström (Pantern)

Rob Bordson (Dornbirner)

Spelare ut:

Emil Kruse (Västerås)

Isak Ragnevad (Tranås)

Adam Ohre (oklart)

Niklas Enberg (oklart)

Edwin Johansson (Vimmerby)

Emil Wahlberg (Oskarshamn)

Alfred Andersson (Nybro)

Pierre Gustavsson (Vimmerby)

Alexander Lindqvist-Hansen (oklart)

Philip Rondahl (Karlskrona)

Filip Suchý (oklart)

Kellen Jones (Thurgau)

Jens Holmström (Vita Hästen)

Tränare: Mattias Karlin

Nyckelspelare: Adam Plant, Victor Öhman, Darren Nowick.

Kommentar: Västervik fortsätter att satsa på att ta in nordamerikanska spelare. Och varför skulle man inte? I fjol levererade framför allt Trevor Mingoia, Kellen Jones och Darren Nowick på löpande band för Västervik och såg till att det blev ett kul år. Kevin Schulze var inte dum från sin backplats heller. Av dessa är bara Nowick kvar (viktig kontraktsförlängning) och i år får han sällskap av nyförvärven Randolph, Bordson, Plant och Krieger.

Jag tänker kosta på mig att vara lite negativ. Dessa nyförvärv har inte alls samma statistik i ryggen för att ge fog för en hype. Det hade fjolårets förvärv som hade fina poängsnitt i antingen AHL eller ECHL. I år känns det som att värvningarna är lite mer på chans. Bordson som inte kom till spel i fjol på grund av skada kan säkert överraska. Likaså Plant som varit en stadig tvåvägsback i AHL senaste säsongerna. Kvar finns såklart pålitlige Öhman och personligen gillar jag Erik Nyström som hämtats in från Pantern. Kan han bara vara lite jämnare så är det en topp-forward i Hockeyallsvenskan. Snirklig och lurig som få.

Västerås

Spelare in:

Emil Kruse (Västervik)

Jesper Myrenberg (Linköping J20)

August Nilsson (Karlskrona)

Carl Ehnberg (Västerås J20)

Erik de la Rose (Sparta Prag)

Daniel Öhrn (Tingsryd)

Alexander Lunsjö (Almtuna)

Viktor Hertzberg (Almtuna)

Mattias Kalin (Vita Hästen)

Kelsey Tessier (Vienna Capitals)

Spelare ut:

Samuel Ersson (Brynäs)

Marcus Dahlbom (oklart)

Alexander Lindelöf (Brynäs)

Acke Ringström (Herlev)

Jesper Appel (Grums)

Jonas Liwing (Sheffield)

Lukas Zetterberg (Brynäs)

Mikael Frycklund (Linköping)

Anton Svensson (Tingsryd)

Fredrik Hetta (oklart)

Johan Skinnars (oklart)

Jesper Cederberg (oklart)

Kalle Östman (Djurgården)

Tränare: Thomas Paananen

Nyckelspelare: Emil Kruse, Marcus Bergman, Kelsey Tessier.

Kommentar: Här har ett rejält koppel av de mest tongivande spelarna hoppat upp i seriesystemet och hamnat i diverse SHL-klubbar. Framförallt har Brynäs fiskat upp flera starka pjäser så som målsprutan Zetterberg, den spelskicklige backen Lindelöf samt JVM-målvakten Ersson. Det är stora luckor att fylla när man dessutom har i åtanke att Liwing, Frycklund och Östman lämnat.

Men sportchefen Patrik Zetterberg har sannerligen gjort ett försök. Emil Kruse från Västervik är en stark målvaktsförstärkning, De La Rose på backplats ska bli spännande att följa och framåt har det fyllts på med erkänt duktiga spelare så som Tessier, Hertzberg och Öhrn. Glöm inte bort tidigare Hästenspelaren Mattias Kalin som efter en skadepräglad säsong söker revansch i Västmanland istället. Det svider såklart att nyförvärvet Josef Ingman som skrev avtal med Västerås – ändå blev SHL-klar häromdagen. Vilket lag som knyckte Ingman? Brynäs – såklart.