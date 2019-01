LÄS MER: Så liverapporterade vi matchen

Tidigare på lördagen vann bottenkonkurrenten Tingsryd mot Modo och därmed växte avståndet till säker mark till 13 poäng för Vita Hästen.

För att ha minsta lilla chans att undvika kvalspel senare i vår krävdes därmed i stort sett seger i den svåra bortamatchen mot Karlskrona på lördagskvällen. Det gick man bet på.

Hästen stod upp bra, höll 0–0 efter en period och hade fortsatt oavgjort efter två, men då var det 1–1.

Hemmalaget hade några vassa lägen att ta ledningen i början av matchen, men allra närmast var Emil Eriksson, men Vita Hästen-forwarden prickade stolpen så det klingade över hela Blekinge.

Istället blev det Daniel Josefsson som fick spräcka nollan. Hästen-backen smög med upp och kunde dra in returen efter Christopher Fishs skott, 9.14 in i mittenperioden. Josefssons första mål sen återkomsten till Hästen en bit in på höstsäsongen.

Målet fick Karlskrona lite i gungning och gästerna hade här flera bra lägen att utöka ledningen, men laget har haft svårt med målskyttet hela säsongen, så även nu.

En utvisning på Emil Eriksson såg istället till att det var kvitterat. Hemmalaget behövde bara 24 sekunder med en man mer för att dundra in 1–1 bakom Viktor Kokman efter 15.31 in i perioden.

I tredje var det en ny utvisning, nu på Jesper Samuelsson, som straffade sig. Marcus Paulsson slog in returen efter Kokmans räddning och såg till att Karlskrona hade vänt underläge till ledning efter 10.43 i sista perioden.

Fler mål blev det inte. Vita Hästen fick ett gyllene läge till en kvittering när en hemmaspelare visades ut med två minuter kvar. Bortalaget plockade sen snart ut målvakten för spel sex mot fyra i nästan en och en halv minut, men puckhanteringen var slarvig och bästa chansen fick Emil Eriksson med fem sekunder kvar. Avslutet dock för tamt och Karlskrona höll undan i NKT-Arena.

Blekingelaget har därmed tagit elva av tolv möjliga poäng mot Hästen den här säsongen. Norrköpingslaget är fast som jumbo, nu alltså hela 13 poäng bakom Tingsryd närmast över strecket. Nästa omgång möts de båda lagen, i Himmelstalundshallen på onsdag kväll.