Den 19-årige forwarden har lånats in från Frölunda och han kastades in i hetluften direkt. Men 2–3 hemma mot Leksand var surt att inkassera i debuten.

– Det var väl inte den bästa insatsen, varken för mig eller laget. Vi började lite slött och jag tänkte mer på hur vi skulle spela istället för att bara åka ut och köra. Men det gick bättre ju längre matchen led. I andra och tredje blev det ganska bra. Då kände jag mig lite mer delaktig också och fick lite mer ordning på grejerna, summerade Jesper när han kom ut från omklädningsrummet.

Vita Hästen gjorde en blek första period och det gjorde att Leksand också såg riktigt bra ut. Eller om orsaksförhållandena kanske var tvärtom?

– Det var nog en kombination. Vi var inte på tå och var lite sega i passningarna, sega på rören, fortsatte det senaste nytillskott i stallet.

Blev det en "hårtork" i pausen?

– Nja. det var väl mer att det är upp till oss själva att komma upp och spela som vi ska. Vara lite snabbare i allting. Jag tycker vi tog tag i det då.

Ni fick till en forcering och tryckte på för en kvittering.

– Vi spelade bra i andra också men fick inte till en kvittering, plus att vi släppte in två slarviga mål. Sen var vi lite mer desperata i tredje.Det är synd att vi inte fick in sista pucken men det var ändå en bra forcering.

Som utlånad hockeyspelare får man vara beredd att kastas in i nya spelsystem över natten.

– Det är väl lite annorlunda. Det gäller att inte tänka så mycket på det, bara gå ut och köra. Man får lära sig varje byte hur vi spelar. Jag tycker ändå det var helt okej för att vara första matchen, sa Jesper Emanuelsson.