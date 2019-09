Linus Andersson har haft en stark inledning på allsvenskan. Mot Västervik gjorde han mål igen. Det betydde 1–0 till Vita Hästen redan efter 1.44. Han tog sig förbi en bortaback och stänkte in ledningspucken för hemmalaget.

Gästerna hade sen flera vassa kvitteringschanser, inte minst i spel med en man mer. Viktor Kokman klarade. Det gjorde han även när Västervik hade ett friläge med 45 sekunder kvar av första perioden. Strax därpå kom istället 2–0. Kevin Elgestål åkte runt kassen och lade in pucken bakom Adam Vay. Det med bara 31 sekunder kvar av perioden.

I andra fick gästerna börja med en man mer efter att Hästen dragit på sig en utvisning för för många spelare på isen. En möjlighet som VIK tog vara på. Erik Ullman reducerade just som hemmalaget var på väg att bli fulltaligt. Halvvägs in i perioden kom också kvitteringen. Marcus Westfält fick öppna gatan till vänster och drog in 2–2 bakom Kokman. Ett försvarsspel som knappast kan uppskattas av tränarstaben i Hästen.

Båda lagen hade sen chanser till ett ledningsmål, men det var oavgjort inför slutperioden. Där tog Hästen ledningen på nytt när Anton Johansson tryckte in pucken med en man mer på isen. Det efter mindre än två minuter. Jens Holmström, ny från just Västervik, svarade för assisten – det i sitt allra första byte efter att ha varit sjuk.

Fler mål blev det inte. Västervik plockade ut målvakten i ett sista försök med en och en halv minut kvar, det hjälpte inte. Vita Hästen höll undan och tog sin tredje seger av fem möjliga hittills. Västervik åkte på sin andra raka förlust.