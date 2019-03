Drygt fyra minuter in i slutperioden smällde Kevin in 3–3, kliniskt upp i högra krysset. Ett mål som följdes av en närmast konstant press mot bortamålet, men det var en sån kväll när det inte ville sig – varken framåt eller bakåt. Tranås från division 1 var betydligt effektivare än allsvenska Hästen. 41–14 i skott gav inga poäng utan Vita Hästen åkte på sin första förlust i kvalserien.

Från ingenstans gjorde gästerna 4–3 och i tom kasse kom sen femman dryga minuten före slutet, och besvikna åskådare lämnade hallen medan den stora bortaklacken fortsatte sjunga länge efter slutsignalen.

– Tycker inte vi var tilräckligt noggranna. Vi kom fel från början. Svårt att säga varför, sa Kevin Elgestål i korridoren utanför omklädningsrummet.

Smög det sig in lite underskattning efter två raka segrar?

– Nej, men alltså vi har fått kriga även de två matcherna för att vinna men det är surt att vi förlorade nu. Vi låg hack i häl hela tiden egentligen, kändes väl som om vändningen skulle komma när jag satte 3–3 men det gjorde den inte, sa Kevin besviket.

Hästen spelade runt och skapade tryck långa stunder, men saknade det fokus som krävs mot heltaggade motståndare. Motivation slog klass den här gången.

– Vi sköt mycket och så, men gjorde för lite mål, sa Kevin.

Tranås var mestadels i ledningen och hemmalaget fick jaga. När man väl kom ifatt var gästerna där igen och tog tillbaka initiativet. Viktor Kokman hade inte sin bästa dag i kassen. Minst ett av målen borde han ha tagit.

– Klart det blir jobbigt att jaga hela tiden, men det är inget nytt det heller. Surt som sagt att förlora, men det är match på torsdag igen. Vi vet att det kommer bli tuffa matcher, det gäller att vi jobbar hårt och är ödmjuka.

Tranås var hetare och vann flertalet närkamper.

– Ja, det tycker jag också och så ska det verkligen inte vara, erkände 22-årige Kevin.

– Det är jättetuffa matcher så vi kan inte åka ut som vi gjorde idag, det går inte liksom. Det visade sig nu. Vi får dra lärdom av den här matchen och fokusera på nästa, närmast mot Almtuna och den ska vi ta.

Hästens tränare Sune Bergman var både besviken och förvånad över hur tamt hans manskap tog sig an uppgiften.

– Vi började både första och andra perioden otroligt dåligt, sen jobbade vi oss in i matchen men när man inte är riktigt på hugget, vilket förvånar mig lite om jag ska var ärlig, är det svårt att rätta till det under matchens gång. Samtidigt hade vi så mycket chanser att vi kunde gjort nåt mål till men vi släppte in för många helt enkelt. Att göra tre ska räcka. De var effektiva med fyra mål på 14 skott, och så en i tom kasse. Vi sköt 41 och gjorde tre mål bara. Försvarsspelet klickade både i början av första och andra, sen fick vi jobba otroligt för våra mål, sa Sune.

Var det underskattning?

– Vet faktiskt inte. Vi pratade om att vara ödmjuka och visste att vi möter ett lag som krigar till sista droppen. Vi borde varit förberett på det, men det kanske vi inte var. Det såg inte så ut i alla fall, sa Sune.