Så här slutar kommande säsongs allsvenska i ishockey, om tipset slår in.

1) Björklöven

Hockeyintresset glöder i Umeå. Detsamma kan man inte säga om lagets sportsliga resultat de senaste säsongerna. Men nu är det nog med motgångar. Den här säsongen lyfter Björklöven. Alex Hutchings är en smarrig pjäs att få tillbaka Västerbotten och Fredric Andersson är en ledare alla lag skulle tacka ja till. Per Kenttä byggde Oskarshamns lag som tog sig till SHL, och nu kan historien upprepa sig även med Björklöven. Det vore något att berätta för barnbarnen.

2) BIK Karlskoga

Jo, tack - det kommer att bli görsvårt att komma till gamla fina Nobelhallen även den här vintern. Föreningen har en förmåga att få spelare att blomstra. Kolla på Tor Immo i fjol, och håll ett öga på Filip Ahl i år. I kassen finns Henrik Lundberg som är ett lika pålitligt kort som tacos till fredagsmyset.

3) Modo

Modofansen led när de trillade ur SHL och de har fått lida en hel del även under tiden i den näst högsta serien. Jag har nästan kunna känna av vibrationerna av frustration till Norrköping från Ö-vik. Nu ser det dock väldigt potent ut. De vädrar morgonluft där uppe, med all rätt. Patrik Karlkvist lär fortsätta ösa in poäng och jag ser inget annat än att detta är hans sista säsong i allsvenskan innan han drar till SHL. Med Modo? Inte alls omöjligt för det här ser rakt igenom solitt ut.

4) AIK

Gnaget är inte vad de var förra säsongen, det ska vi ha klart för oss. Men är det dåligt för det? Absolut inte. Här finns höga toppar i Johan Porsberger och Oskar Drugge. Nye huvudtränaren Jussi Salo är ett oprövat kort i båset på den här nivån. Det kan slå åt båda hållen. Men lite mindre press och favoritskap mår nog AIK bara bra av.

5) Timrå

Jonathan Dahlén blir aldrig någon superstar på den riktigt höga nivå. Men i hockeyallsvenskan skiner det kraftigt om Ulfs grabb. Dahlén får ett stort impact på detta Timrå som tar ett omtag efter den korta SHL-sejouren. Ett ungt och hungrigt lag som ger Norrlandskusten tre starka lag att räkna med. Jeremy Boyce förresten, är det världens äldsta 25-åring? Han har varit med hur länge som helst känns det som.

6) Västerås

Ruskigt tunga spelartapp. Det måste tas i beaktning när man bedömer detta Västerås som gjorde succé som nykomling i fjol. Men jag kan liksom inte sätta laget lägre än sexa. De har hittat något igen i Sveriges femte största stad (ganska trist centrum dock). Alexander Lunsjö är redo att skina och Emil Kruse är en kanonvärvning på målvaktsposten. VIK har medvind.

7) Kristianstad

Är jag tokig? Ja, lite kanske. Men vi har sett nykomlingar göra större bravader förr i den här serien som är öppen. Kristianstad har ett knippe spelare som har huserat länge i hockeyettan fast de håller allsvensk klass: Fredrik Lindblom, Joel Gistedt och Fredrik Hansson. En gubbe som Dennis Svensson är en spännande rekrytering. KIK kommer att gå på ett rus de första 15-20 omgångarna och skapa sig en grund för att nå play off.

8) Vita Hästen

Det råder en helt annan tillförsikt inför säsongen bland Hästen-fansen än på länge. Rimligt? Det tycker jag. Har värvat och behållit många intressanta pjäser som säkerligen kan få ut mer av sin potential under de nya tränarna Tony Zabel och Niklas Czarnecki. Istvan Bartalis är ren och skär klass enligt ex-spelaren Joakim Englund. Då är det garanterat så då Englund ser på hockey 20 timmar om dygnet. Även här är målvaktsfrågan ohyggligt viktig. Minst en av Viktor Kokman och Oscar Masiello behöver visa sig från sin bästa sida.

9) Mora

För det första: Det är härligt att Tomas Skogs gnuggar på. För det andra: Mora är ett lag som aldrig går att räkna bort i HA. Det sitter liksom i väggarna. Det stora frågetecknet är på målvaktssidan. Om någon av de unga herrarna Isak Wallin och Olof Lindblom kan kliva fram avgör mycket om det blir topp åtta eller ej. För i mitten kommer masarna att hamna.

10) Södertälje

Att det aldrig rikigt lossnar för sportklubben från kringelstaden. I grunden ska de ju kunna nosa på SHL var tredje-fjärde säsong, men i verkligheten är de långt ifrån. När poängkungarna Nicolai Meyer och Sebastian Dyk har dragit hoppas man att Lucas Carlsson som ta ytterligare ett kliv. Jag tvekar till att han har det i sig. Däremot är Christopher Bengtsson och Christopher Liljewall spelare att följa extra noga.

11) Västervik

Västervik hänger kvar igen. Så är det bara, även om det ser grått ut på sina håll och kanter. Har fått chansa på ett gäng spelare igen, men också fått in stabilitet i form av Erik Nyström. Victor Öhman kommer att panga på framåt ännu en säsong, bara han får vara skadefri. Och Mattias Karlin verkar inte kunna misslyckas i Plivit Arena.

12) Tingsryd

Det är mycket snack om att Tingsryd kommer att få spela negativ kval. Jag är inte så säker på det. Det finns en urkraft nere i de djupa, sydliga småländska skogarna. TAIF använder den klokt. Kommer åka på mycket däng på bortais, men i Dackehallen är de inte att leka med. Och ja, Larry Pilut är kvar i tränarstaben. Det gillar man ju.

13) Almtuna

AIS hade ett jäkla flyt i och med att de hängde kvar tack vare Panterns degradering som kom till följd av en ekonomi i...obalans. Men låt oss vara ärliga: Mycket hellre Almtuna än Pantern. Tony Mårtensson verkar fortfarande brinna, är kvar och lär styra och ställa i PP. Det räckte dock inte långt totalt sett i fjol och samma visa är att vänta i år.

14) Karlskrona

Upp som en sol genom divisionerna och upp till SHL. Ner som en pannkaka? Ja, kanske att det blir hockeyettan igen. För det jag ser här får inte håret att resa sig på mina armar. KHK står inför en marig säsong. Nästa höst kan det vänta derbyn mot Kallinge-Ronneby och Mörrum.