Norrköpingssonen har missat Sveriges två senaste matcher, mot Tunisien och Norge, på grund av en ljumskskada. Nielsen har i stället fått följa matcherna från läktaren.

Någon tillräcklig förbättring har inte kommit och nu är det klart att det är färdigspelat för 29-åringen det här mästerskapet.

– Jag och vårt medicinska team har gjort vad vi kunnat för att jag skulle kunna komma tillbaka i spel, men tyvärr har vi insett att det inte kommer att bli så bra att jag kan spela den här veckan. Det känns jättetråkigt att inte kunna vara med mer, men jag tror och hoppas att killarna löser semifinalplatsen, säger mittsexan till svenska handbollsförbundets hemsida.

Nielsen, som togs ut i EM:s all star team förra året, kommer inte att få någon ersättare.

I alla fall ingen mittsexa rakt av.

Det blir en mittnia i form av Jesper Konradsson som kallas in.

– Det är tråkigt både för oss och Jesper Nielsen att VM är över för hans del. Vi har gjort vad vi kunnat, men hade inte klockan på vår sida den här gången. Bakåt känner vi oss trygga och vi har därför valt att kalla in Jesper Konradsson för att ge oss fler alternativ i anfallsspelet om det skulle behövas. ”Konny” har varit med förr, både i mästerskap och nu senast under delar av oktoberlägret, så han är kapabel att kliva in om det skulle behövas, säger förbundskaptenen KristjánAndrésson.

Sveriges nästa match i VM är på onsdag mot värdnationen Danmark. Där krävs det seger för att gå vidare till semifinal.