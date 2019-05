Vid klockan 22.30 på torsdagskvällen larmades polisen till Färgargården där larmet hade utlösts efter att inbrottstjuvar hade försökt ta sig in i lokalen.

Martin Gezici, delägare till Café Färgargården, var inte på plats när det hände men fick senare informationen från fastighetsförvaltaren.

– Jag fick samtal från fastighetsförvaltaren som berättade att en ruta hade krossats och att det var sabotage eller inbrott.

Martin Gezici förklarar att polisen kom till fiket under natten och täckte för de rutor som hade krossats. På morgonen när Martin Gezici och hans kollegor kom till jobbet började de städa och fixa i ordning lokalen efter nattens händelser så att de kunde öppna fiket i vanlig ordning.

– Jag har bara sopat undan splittret och har haft fullt upp med öppningen.

Än är det oklart om någon varit inne i fiket eller om någonting har stulits. Serveringen under fredagen påverkades inte av händelsen och medarbetarna har under förmiddagen arbetat på i vanlig ordning. Martin Gezici med kollegor kommer under dagen att kolla igenom fiket och se om de märker att någonting fattas.

– Vi kommer att kolla runt under dagen, vi har varit upptagna med öppningen och att hålla igång verksamheten, säger Martin Gezici.

Nattens händelse är olycklig förklarar Martin Gezici, men de har varit med om samma sak förr.

– Det har hänt några gånger, då och då. Det känns tråkigt, självklart, att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt. Det är olyckligt, men vad ska man göra.