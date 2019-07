LÄS MER: Krönika: Skön mjukstart – IFK är vidare

Ett par bittra förluster i tidigare kvalförsök.

Efter den här inledningen på Europa League var det uppåt värre i IFK Norrköping som sjöng, dansade och tackade fansen efter 2–0 på St Patrick´s Athletic.

Ordföranden Peter Hunt ledde till och med Kamratsången.

Jens Gustafsson njöt han med – men var också snabb med att landa och se framåt.

IFK-managern skickade ut samma lag som vann mot Häcken (2–1) i den senaste allsvenska omgången men det var ingen självklarhet bara för att det var ett vinnande koncept, avslöjar han.

Och meddelar att det blir att lufta truppen när "Peking" kliver ut till tredje matchen på en vecka för att ta sig an Östersund.

– Vi hade lite tankar att ändra lite i dag (torsdag). Jag tror inte att det lag som jag tyckte var bäst för uppgiften i dag är bäst för uppgiften mot Östersund. Det kommer säkert vara lite nya spelare som kommer in lite här och var, säger IFK-managern.

Och var stolt och nöjd med hur laget uppträdde på den fina gräsmattan.

2–0 är ett starkt resultat att ha med sig till returen.

– En kväll jag kommer minnas, vi tar oss an uppgiften mycket bra. Vi gör ett bra dagsverke. Hur ska vi mäta oss med de här? Vi är vana att veta mer, här vet vi nästan ingenting. Jag tycker att vi spelar vårt spel under långa stunder. Nöter mer och mer. I andra halvlek skapar vi många målchanser. Om jag ska vara kritisk kan jag tycka att vi ska förvalta dom bättre men som helhet nöjd och stolt hur spelarna tagit sig an hela resan och matchen idag, fortsätter Gustafsson.

Och passade på att hylla Simon Thern extra.

Mittfältaren som haft ett ryckigt år visade inte bara vägen med ett mål.

– Första halvlek är han briljant. Sedan att han får krydda det med ett mål var kul. Simon har tagit sig an en period där många kan, vad ska jag säga, kan gå vilse. Det tycker jag inte han har gjort. Han har jobbat, jobbat, jobbat och visar idag att han är en fin fotbollsspelare.

IFK Norrköping är tillbaka i Sverige under fredagseftermiddagen. Där kommer de träna i Uppsala innan de reser mot Östersund på lördag. Även där väntar träning på matcharenan.

– Varje resa tar sitt första steg. Jag tycker vi gör det på ett alldeles utmärkt beslutsamt sätt. Vi ska se till att den här resan blir så lång som vi har möjlighet att klara, säger Jens Gustafsson.